Najlepsze filmy i seriale o kobiecej przyjaźni. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

"We’re just two little girls from Little Rock"? Zły adres. Niepokorne, pełne wdzięku i seksapilu bohaterki Marilyn Monroe Jane Russell to prawdziwe gwiazdy, nawet jeśli w szlagierach z lat 50. kokieteryjnie zapewniają, że jest inaczej. Akcja klasycznej komedii Howarda Hawksa rozgrywa się na promie płynącym do Paryża, a wśród gości nie brakuje bogatych gentlemanów i prywatnych detektywów. Znajdzie się też trochę drogiej biżuterii. Słodka i niewinna Lorelei ponad wszystko kocha błyskotki, wie też, jak wykorzystać swój urok osobisty, by dostać to, czego pragnie. Niestety ma też prawdziwy talent do wpadania w kłopoty. Cyniczna, pewna siebie i szalenie bystra brunetka jest, jak nietrudno się domyślić, całkowitym przeciwieństwem swojej przyjaciółki. Razem stanowią jednak świetnie dobrany duet - na scenie czy w życiu, Lorelei i Dorothy zawsze mogą na siebie liczyć. W tej relacji, to nie diamenty są najważniejsze, lecz kobieca solidarność i przyjaźń.