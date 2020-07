Zdjęcia do produkcji Michaela Baya ruszyły w czasie pandemii

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Gildia Aktorów Amerykańskich zakazało swoim członkom pracy w nowym filmie produkowanym przez Michaela Baya "Songbird". Powodem był brak przedstawienia wymaganej przez związek dokumentacji, że zdjęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Najwyraźniej jednak odpowiednie pisma zostały Gildii przedstawione, bo ta zdążyła już odwołać zakaz, a zdjęcia do filmu właśnie ruszyły.Obraz reżyseruje Adam Mason . Zdjęcia kręcone są w Los Angeles, co czyni z "Songbird" pierwszy film realizowany tam od wybuchu COVID-19. Prace trwają, choć Kalifornia zmaga się z drugą falą pandemii, która zbiera w tym stanie tragiczne żniwo."Songbird" jest inspirowane obecną sytuacją. Jego akcja rozgrywać się będzie za dwa lata. Pandemia COVID-19 nie ustała. Wirus cały czas mutuje. Izolacja pozostaje trudną do zniesienia codziennością. Są to idealne warunki do rozwoju niebezpiecznych paranoi i rządowych spisków...W obsadzie filmu są m.in.: Demi Moore