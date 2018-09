Znamy nominacje do tegorocznych Nagród PISF

Ujawniono listę nominowanych do 11. edycji Nagród PISF (za rok 2017). Przyznawane są one za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu promocji polskiego kina. Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się w trakcie trwania 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, biorąc pod uwagę opinię Kapituły. W tym roku w skład Kapituły, której przewodniczył Radosław Śmigulski, weszli: Leszek Bodzak, Ernest Bryll, Andrzej Goleniewski, Łukasz Knap, Marcin Pieńkowski, Ewa Szwarc, Piotr ZarembaOto lista nominowanych:Kinoteatr Rialto w KatowicachKino Elektronik w WarszawieCentrum Kultury Filmowej Stylowy w ZamościuWarsaw Kids Film Forum 2017Off Camera Pro Industry 2017Kinobus/Lubelszczyzna 2017Loving Vincent za promocję filmuStowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji za promocję polskiej animacji za granicą w ramach 70-lecia polskiej animacji19. Przegląd Filmowy Kino na GranicyAdam KrukŁukasz AdamskiMichał Oleszczyk"Aktorki. Odkrycia" Łukasza Maciejewskiego"David Lynch. Polskie spojrzenia/ Polish perspective" pod. red. Anny Osmólskiej-Mętrak i Radosława Osińskiego"Od Munka do Maślony" Barbary HollenderOlimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji SpołecznejPlenery Film Spring OpenWarsztaty Operatorskie PSC i FilmPRONext Film za krajową dystrybucję filmuBest Film za krajową dystrybucję filmuForum Film Poland za krajową dystrybucję filmuDKF GAG w BiałymstokuDKF im. Andrzeja Munka w ElbląguDKF Kinochłon w Augustowie, Goran Turković, Marko Šesnić, Andrea Sužnjević, Jerzy Czerniawski, Dorota Kobiela