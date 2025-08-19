Rozdzielenie z "Rozdzieleniem"? Kluczowy twórca nie będzie reżyserem 3. sezonu

Ben Stiller, uznawany za jednego z ojców sukcesu "Rozdzielenia", nie wyreżyseruje żadnego odcinka trzeciego sezonu. Powodem są inne zobowiązania.
nie narzeka na brak zajęć. Wiosną rozpocznie prace na planie rozgrywającego się podczas drugiej wojny światowej survivalowego thrillera. Ma to być oparta na faktach historia lotnika zestrzelonego na terenie okupowanej przez nazistów Francji, który angażuje się w działania ruchu oporu. To właśnie ten projekt ma wykluczać go jako reżysera trzeciego sezonu "Rozdzielenia".
Niedawno Stiller
zakończył prace nad opowiadającym o swoich rodzicach dokumentem "Stiller & Meara: Nothing Is Lost", a już wkrótce ruszy na plan czwartej części "Poznaj moich rodziców". Ma także zagrać w główną rolę w przygotowywanym dla HBO serialu "The Band". Według informacji "L.A. Timesa" chce także zrealizować film na podstawie prowadzonego przez Rachel Meadows podcastu Bag Man, który odsłaniał kulisy skandalu łapówkowego z udzialem Spiro Agnewa, wiceprezydenta w gabinecie Richarda Nixona. To wszystko wymaga czasu, żeby się zgrać. A im jestem starszy, tym mocniej uświadamiasz sobie, że masz ograniczony czas
– skomentował Stiller.
Getty Images © Matt Winkelmeyer
Ben Stiller i Adam Scott
Ben Stiller o 3. sezonie "Rozdzielenia"
W poście zamieszczonym na portalu X Stiller
odniósł się do informacji zamieszczonej przez fanowski profil Severance Updates. BEZ PANIKI! Za sterami "Rozdzielenia" stało już wielu wspaniałych reżyserów. Chciałbym zobaczyć więcej szczególnie od Aoife McArdle (wschodzącej gwiazdy IFTA w 2023 roku) i (uwielbianej przez wszystkich, wielokrotnie nominowanej do Emmy) Jessiki Lee Gagné. No i nie wydaje mi się, aby Ben Stiller miał nas opuścić. Prawda?
– czytamy we wpisie odnoszącym się do informacji o najnowszych planach zawodowych Stillera
. Tak jest! Przez ostatnie osiem miesięcy pracowałem na pełen etat nad trzecim sezonem i nigdzie się nie wybieram. Mamy niesamowitych reżyserów i zespół, który tworzy ten serial. Uwielbiam go reżyserować i z niecierpliwością czekam na jego powrót. Czuję, że trzeci sezon będzie najlepszym z dotychczasowych, ponieważ wciąż się rozwijamy
– napisał aktor.
