Sharon Stone dosadnie o nowym "Nagim instynkcie": "Powo-k...-dzenia"

Joe Eszterhas, który pracuje właśnie nad nową odsłoną "Nagiego instynktu", miał nadzieję, że Sharon Stone powróci w nim do roli Catherine Tramell (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Aktorka bezceremonialnie zgasiła jego entuzjazm.

Kadr z filmu "Nagi instynkt"

Jeśli napaliliście się na powrót Sharon Stone do roli Catherine Tramell, nie mamy dobrych wiadomości. Aktorka krótko, acz dosadnie skomentowała informacje o nowej odsłonie "Nagiego instynktu", nad którą pracuje Joe Eszterhas, scenarzysta oryginału z 1992 roku. Goszcząc w emitowanym przez stację NBC porannym programie "Today", powiedziała: 

Jeśli ten film ma wyglądać tak jak druga część, to powiem tylko, że nie wiem, po co to robicie. To znaczy proszę bardzo. Powo-k…-dzenia.

Wygląda na to, że oferta Eszterhasa została odrzucona. Scenarzysta zapowiadał, że choć Catherine Tramell nie będzie główną bohaterką powstającego właśnie filmu, odegra w fabule znaczącą rolę. 

"Nagi instynkt" to wyreżyserowany przez Paula Verhoevena thriller erotyczny z 1992 roku, w którym główne role zagrali Sharon Stone i Michael Douglas. Aktorka wróciła do roli Catherine Tramell w sequelu z 2006 roku, okazał się on jednak box-office'ową i artystyczną porażką. Zdobył cztery Złote Maliny: dla najgorszego filmu, najgorszej aktorki, najgorszego scenariusza i najgorszego prequela lub sequela.

W "Nagim instynkcie" Sharon Stone wcieliła się w podejrzewaną o morderstwo pisarkę Catherine Tramell. W trakcie śledztwa rozpoczyna ona erotyczną grę z detektywem Nickiem Curranem (Michael Douglas). Przypominamy zwiastun: 


