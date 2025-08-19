Sharon Stone dosadnie o nowym "Nagim instynkcie": "Powo-k...-dzenia"

Joe Eszterhas, który pracuje właśnie nad nową odsłoną "Nagiego instynktu", miał nadzieję, że Sharon Stone powróci w nim do roli Catherine Tramell (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Aktorka bezceremonialnie zgasiła jego entuzjazm.
Kadr z filmu "Nagi instynkt"
Sharon Stone dosadnie o nowym "Nagim instynkcie"
Jeśli napaliliście się na powrót Sharon Stone
do roli Catherine Tramell
, nie mamy dobrych wiadomości. Aktorka krótko, acz dosadnie skomentowała informacje o nowej odsłonie "Nagiego instynktu
", nad którą pracuje Joe Eszterhas
, scenarzysta oryginału z 1992 roku. Goszcząc w emitowanym przez stację NBC porannym programie "Today", powiedziała: Jeśli ten film ma wyglądać tak jak druga część, to powiem tylko, że nie wiem, po co to robicie. To znaczy proszę bardzo. Powo-k…-dzenia.
Wygląda na to, że oferta Eszterhasa
została odrzucona. Scenarzysta zapowiadał, że choć Catherine Tramell
nie będzie główną bohaterką powstającego właśnie filmu, odegra w fabule znaczącą rolę.
"Nagi instynkt
" to wyreżyserowany przez Paula Verhoevena
thriller erotyczny z 1992 roku, w którym główne role zagrali Sharon Stone
i Michael Douglas
. Aktorka wróciła do roli Catherine Tramell
w sequelu z 2006 roku, okazał się on jednak box-office'ową i artystyczną porażką. Zdobył cztery Złote Maliny: dla najgorszego filmu, najgorszej aktorki, najgorszego scenariusza i najgorszego prequela lub sequela.
Zobacz zwiastun "Nagiego instynktu"
W "Nagim instynkcie
" Sharon Stone
wcieliła się w podejrzewaną o morderstwo pisarkę Catherine Tramell
. W trakcie śledztwa rozpoczyna ona erotyczną grę z detektywem Nickiem Curranem (Michael Douglas
). Przypominamy zwiastun: