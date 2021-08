Znamy scenarzystów nowych aktorskich "Żółwi ninja"

Paramount Pictures podejmuje kolejną próbę realizacji widowiska "Teenage Mutant Ninja Turtles". Studio właśnie zatrudniło braci Colina Caseya Jostów do przygotowania scenariusza. Producentem będzie Michael Bay Szczegóły projektu nie są na razie znane. W 2018 szef Paramountu Jim Gianopulos zapowiadał reboot po tym, jak " Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia " w 2016 roku nie zarobiły na świecie nawet 300 milionów dolarów. Wtedy nad scenariuszem pracował Andrew Dodge Żółwie należą do medialnych marek, które uzyskały w ciągu ostatniego ćwierćwiecza największy sukces komercyjny. Powstały kinowe filmy aktorskie i animowane, seriale, komiksy i oczywiście liczne linie zabawek. Tytułowe postaci pod kierunkiem szczura, mistrza wschodnich sztuk walki, rozprawiają się ze złem.Aktorski "Teenage Mutant Ninja Turtles" jest tylko jednym z nowym projektów związany z marką. Nickelodeon już jakiś czas temu zapowiedziało animowane "Teenage Mutant Ninja Turtles". Film trafi do kin w 2023 roku (dystrybucją zajmie się Paramount). Producentem jest Seth Rogen , a reżyserią zajmie się Jeff Rowe (" Mitchellowie kontra maszyny ").