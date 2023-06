Internetowy celebryta i pięściarz Jake Paul powraca do aktorstwa. Zagra w filmie fabularnym

O czym opowie nowy film z Jakiem Paulem?

Kim jest Jake Paul?

Zobacz zwiastun filmu "Król Internetu"

Nienazwany jeszcze film będzie opowieściąWiąże się to z obecną ścieżką kariery Paula , który dotychczas stoczył siedem walk w boksie i został współzałożycielem firmy promotorskiej Most Valuable Promotions.Jeden z producentów, David Zelon stwierdził:- przekazał w oświadczeniu sam Paul , który oprócz zagrania w filmie będzie jego producentem.Po zamknięciu serwisu przeniósł się na, gdzie zaczął nagrywać komediowe filmy. Został zatrudniony przez Disney Channel do roli w serialu. Założył także kolektyw internetowych twórców Team 10, wydawał piosenki, aby w końcu przenieść swoje zainteresowania w kierunku kariery zawodowego pięściarza. Wygrał sześć walk, w tym z byłymi mistrzami organizacji mieszanych sztuk walki UFC Tyronem Woodleyem Andersonem Silvą . Na kinowych ekranach mogliśmy oglądać go też w filmie " Król Internetu ".Disney zakończył z nim współpracę w 2017 roku po materiale stacji informacyjnej KTLA, która przepytała sąsiadów Paula na temat internetowego celebryty. Internetowy twórca miał wielokrotnie zakłócać ciszę nocną, stwarzać zagrożenie pożarowe i zachęcać grupy fanów do przyjeżdżania pod jego dom i oczekiwania na niego godzinami. W 2020 roku zostały mu postawione - i ostatecznie oddalone - zarzuty dotyczące wejścia na teren rabowanego przez tłum centrum handlowego w Arizonie.