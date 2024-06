Zobacz "W głowie się nie mieści 2" i wygraj rodzinną wycieczkę do Lizbony

Chyba wszyscy czekali na ten film – zarówno dzieci, jak i dorośli. Po prawie dekadzie od premiery " W głowie się nie mieści ", Disney i Pixar prezentują drugą część kultowej animacji. To powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza – Obawę. A to dopiero początek zmian….Od 12 czerwca film można oglądać na ekranach Cinema City, także w formatach IMAX i 4DX. Z okazji premiery "W głowie się nie mieści 2" sieć kin przygotowała wyjątkowy konkurs dla swoich widzów i widzek. Wystarczy do 30 czerwca kupić bilet na dowolny seans tego filmu w Cinema City, następnie pomiędzy 7 a 30 czerwca podać numer biletu lub rezerwacji w formularzu dostępnym na stroniei odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Wstyd, Zazdrość, Nuda, Obawa, Radość, Gniew, Odraza, Smutek, a może Strach? Którą z filmowych emocji chciałbyś/chciałabyś poznać i dlaczego?". Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być pełnoletnim. Do wygrania jest pięciodniowa wycieczka do Lizbony dla całej rodziny (dwoje dorosłych i dwójka dzieci do 16. roku życia), podczas której zwycięzcy będą mogli liczyć m.in. na zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu, przepyszne śniadania oraz codzienne atrakcje specjalne. Dodatkowymi nagrodami w konkursie jest pięć zestawów gadżetów związanych z filmem "W głowie się nie mieści 2" (bluza, naklejki i kapelusz dwustronny). Jest więc o co walczyć!