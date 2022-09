Zwycięzca Berlinale od 14.X w kinach. Zobacz zwiastun "Alcarràs"

Polski zwiastun filmu "Alcarràs"



O filmie "Alcarràs"



Wielkimi krokami zbliża się polska premiera najlepszego filmu tegorocznego festiwalu w Berlinie . Już 14 października do kin trafi " Alcarràs ". A dziś mamy dla Was jego zwiastun.Opowieść przepełniona nostalgiczną aurą końca lata i szerzej – małego końca świata, który znika w obliczu galopującej cywilizacji. W nagrodzonym Złotym Niedźwiedziem Alcarràs " śledzimy blaski i cienie codziennego życia wielopokoleniowej rodziny z tytułowej wioski, która staje w obliczu utraty swojego gospodarstwa. Alcarràs " pełne jest intensywnych smaków i zapachów, które przywodzą na myśl choćby " Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnina i ma w sobie znaną z " Lata 1993 " (pamiętnego debiutu Carli Simón ) autobiograficzną szczerość, ciepło i dyskretne poczucie humoru. W obu filmach umieszczenie w centrum dziecięcych bohaterów pozwoliło także na nadanie waloru niezwykłości pozornie błahym i codziennym wydarzeniom. Kameralne " Alcarràs " wykracza jednak poza ramy intymnego portretu rodziny i kieruje nasz wzrok również na palące problemy współczesności. Spokój prowincjonalnego świata zostaje tu bezpowrotnie zaburzony przez agresywne wtargnięcie postępu technologicznego. W obliczu tych wydarzeń bohaterowie muszą dokonać wyboru, który zaważy na ich dalszym losie. Co zwycięży: pragmatyzm czy idealizm? Alcarràs " został hiszpańskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.W polskich kinach " Alcarràs " będzie można oglądać od 14 października.