Maciej Sobieszczański
Filip Wiłkomirski
Tytus Szymczuk

Oczy matki, oczy brata

Oczy matki, oczy brata
Oczy matki, oczy brata
Spoglądają na nas, jak chciał Różewicz, przez całe życie, od narodzin, każdego dnia, a nawet "z tamtego świata". Rozumiejące wszystko, rozzłoszczone, bezradne. Oczy matki, jedyne takie oczy. Myślałem o nich, oglądając nowy film Macieja Sobieszczańskiego, obserwując ekranowe interakcje między dwoma dorastającymi braćmi a ich matką.


"Brat" bowiem tylko z pozoru opowiada jedynie o relacji braterskiej. Mamy tu 14-letniego Dawida (Filip Wiłkomirski), mamy jego 9-letniego brata, Michała (Tytus Szymczuk), mamy kilkoro bohaterów orbitujących wokół chłopców, mamy Żyrardów i zawody sportowe, pierwsze miłości, marzenia, a nawet Pierwszą Komunię. Mamy wreszcie siedzącego w więzieniu ojca i matkę, która ze wszystkich sił próbuje poskładać w całość świat swoich dzieci.

To ona stanowi centrum. Wielka w tym zasługa Agnieszki Grochowskiej, która daje tu aktorski koncert. Jej bohaterka – zresztą również Agnieszka – jest zmęczona, przytłoczona i wielowymiarowa. Potrafi być wściekła na synów, krzyczeć, a nawet wymierzyć im kary cielesne. A jednocześnie wiemy, że troszczy się o nich, że chce dla nich jak najlepiej, że ich po prostu kocha. Że wpadła wraz z nimi w matnię, z której wyjść nie sposób. Jest w filmie scena, gdy do drzwi puka ojciec jednego z kolegów. Agnieszka najpierw jest zirytowana na chłopców, po chwili jednak – kiedy mężczyzna się awanturuje i zaczyna być agresywny wobec dziecka – bierze ich w obronę, zamienia się w lwicę. Podobnie dzieje się, gdy widzi, jak jej partner odbywa "wychowawczą rozmowę" z młodszym synem – chwilę później już tego partnera nie będzie w mieszkaniu.


Sobieszczański i Grzegorz Puda, współautor scenariusza, kilka razy się potykają, gubią tempo, brną w klisze albo przesadzają w realistycznym przestylizowaniu tej historii (w Żyrardowie nigdy nie świeci słońce?; ile oni tam leją tej wody pod prysznicem?). Ale relacje między trójką głównych bohaterów pokazują uczciwie. Co prawda zbytnio nagromadzają dramaty, które wydarzają się w ciągu raptem kilku miesięcy, zaciemniają też tropy dotyczące czasu akcji, ale jako widzowie wiele jesteśmy im w stanie wybaczyć, opowieść zwyczajnie nas wciąga.

Ciekawie wypada już samo zadanie sobie pytania: o kim jest ta opowieść? O Dawidzie – tak, jak najbardziej. Obserwujemy przecież świat z jego perspektywy, jego losy napędzają akcje. Ale może to również, co już sugerowałem, historia matki, która wychowując synów, mierzy się ze światem. A może wreszcie głównym "aktorem" jest Michał, tej najmłodszy, ostatecznie nieco pomijany i odstawiony na boczny tor.

Na nim spoczywają oczy nie tylko matki, ale i brata. Brat znajduje się zawsze: gdy trzeba obronić młodego przed osiedlowymi wyrostkami, i kiedy trzeba za niego odbyć pierwszą spowiedź. Gdy zabraknie jego wsparcia, gdy ono radykalnie się kończy, dochodzi do katastrofy.


Sobieszczański wygrywa tym samym, czym wygrał Piotr Domalewski w "Ministrantach": potrafi pracować z młodymi aktorami. Nie traktuje ich jak pionki na szachownicy czy ozdoby. Wiłkomirski i Szymczuk nie odgrywają emocji swoich bohaterów, a stają się Dawidem i Michałem na ekranie. Są naturalni i pewni siebie.

Twórcy "Brata" nawiązują do kina o dorastaniu, którego wysyp obserwowaliśmy nad Wisłą jakieś piętnaście lat temu, a nawet wcześniej. Ich film może uchodzić za spóźniony i wtórny. Tym, co ostatecznie go ratuje, jest szarość: szarość zawarta w zdjęciach Jolanty Dylewskiej, owszem. Ale i szarość codzienności bohaterów, specyficzne rozpięcie "pomiędzy". Między obrazy dorastania, które by nas przytłoczyły swoją brutalnością, a takie, które uznamy za wzięte z księżyca. Bracia u Sobieszczańskiego wychowują się w bloku z wielkiej płyty, znamy je dobrze niemal wszyscy.

Niemal wszyscy też przeżywaliśmy podobne mikrodramaty. Ktoś chciał się wyrwać z domu, ktoś inny sobie tego nie wyobrażał. Ktoś marzył o niezależności, a jednocześnie nie potrafił lub nie chciał przestać być stróżem brata swego. Ostatecznie przecież, co sugeruje reżyser, z najbliższą rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciu. Rodzinę nosimy w sobie, już zawsze.
6
Westman
Damian Jankowski
