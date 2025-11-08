Recenzja filmu Piernikowe serce (2025) Piernikowe serce (2025) Piotr Wereśniak Jakub Strach Weronika Mania

Piękna i długa reklama Torunia

Postacie łączy coś więcej niż Toruń, ich historie teoretycznie mocno na siebie oddziałują, ale wciąż ma się wrażenie, że to bardziej życzenie scenarzystów niż samego życia.