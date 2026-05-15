Recenzja filmu Club Kid (2026) Club Kid (2026) Jordan Firstman Jordan Firstman Reggie Absolom

Zmarnowane dobro

"Club Kid" wcale nie stara się być arcydziełem, na pewno jednak reakcje publiczności (podobnie jak te na "Zobaczysz wszystko") dowodzą, że trafia w swój czas, że widzowie na taki film czekali.