Fajnie jest mieć drogie zabawki, ale tylko wtedy, gdy możemy się nimi bawić, nie czując na plecach karcącego spojrzenia. Adam Wingard, który przez ostatnie lata miał do dyspozycji astronomiczne pieniądze i potężne hollywoodzkie marki, wygiął pręty złotej klatki i czmychnął do świata, gdzie czuje się znacznie lepiej, do kina emulującego stare, znane i lubiane. Jak długo tam wytrwa, zobaczymy, bo choć plany są ambitne, to "Eliminacja" zawodzi i jako fabularne przedłużenie niezłego "Gościa", i jako wyczekiwany powrót reżysera na stare śmieci.
Bo choć materiały promocyjne chętnie przywołują nazwiska Johna Carpentera czy Jamesa Camerona, mamy tu klasyczny przykład myślenia życzeniowego. Nawiązania do wielkich postaci kina gatunkowego są tu co najwyżej naskórkowe i mają raczej przywołać pewien konkretny klimat. Niestety: efekt podobnych starań bywa zwykle efemeryczny. Scenariuszowa i narracyjna prostota to potężne narzędzie, którego Wingard boi się wykorzystać, jakby nie ufał owej historii, umyślnie przecież odartej z mięsa do samych akcyjniakowych kości. Ale nie: zwleka i kręci, zupełnie niepotrzebnie, bo przecież udowadniał nie raz i nie dwa, że potrafi wykorzystać gatunkowe repozytorium do zbudowania autorskiej wizji znakomicie naśladującej kino klasy wątpliwej.
Tymczasem jego nowy film jest kompletnie pozbawiony pary i niemiłosiernie zwalnia, kiedy należałoby przyspieszyć. Nie ma tu bowiem ani potrzeby rozrysowywania złożonych figur geometrycznych, ani miejsca na skomplikowane równania. To nie matematyka stosowana, lecz proste kino akcji, które z założenia opiera się na nakreśleniu linii prowadzącej od punktu A do punktu B. Wingard tymczasem pozwala sobie na zbędne zawijasy, choć "Eliminacja" jest filmem nieskomplikowanym: chodzi tutaj o trzech superżołnierzy, którzy po ucieczce z tajnego laboratorium rozpoczynają krwawą rozpierduchę. Ale kulminację obiecaną tytułem (przynajmniej tym oryginalnym, oznaczającym szturm) dostajemy stanowczo zbyt późno. Zbędne okazuje się rozrzedzenie drugiego aktu, który tylko odwleka nieuniknione. Starcie głównej bohaterki, byłej snajperki wojskowej Celeste (Adria Arjona), z owymi wyprodukowanymi pokątnie żywymi trupami o nadludzkiej sile, sprawności i poziomie agresji zapowiadane jest długo, a kiedy już do niego dochodzi, kończy się stanowczo zbyt szybko. Więcej strzelania, więcej wybuchów, więcej akcji!
Zwłaszcza że Wingard, dobrze znający prawidła kina gatunkowego, zwykle stronił od waty, a tutaj dopycha nią wszystkie zakamarki. Reżyser błędnie identyfikuje potrzeby widza, który nie domaga się przecież od tego filmu niczego więcej jak nierównego pojedynku na kilkaset kul i piłę mechaniczną. Gdyby jeszcze Wingard faktycznie dopełnił "Eliminację" treścią uzupełniającą w ciekawy sposób "Gościa" i "Ty będziesz następna" (który to film dokleił z czasem do stworzonego przez siebie miniaturowego uniwersum). Wówczas można by mu było wybaczyć to rozkojarzenie – ale nie, kiedy oferuje puste przebiegi.
Owszem, gra światłem cieszy oko, fajny elektroniczny soundtrack pieści ucho, a drugoplanowych ról zmienionego nie do poznania Dana Stevensa, Rebeki Hall i Michaela Biehna nie sposób nie docenić, ale wszystko to nie składa się na dobry film. Brakuje tu czystego napięcia, nie udaje się wykrzesać zaangażowania ze strony odbiorcy. Jakby Wingarda na tyle zadowalały dym i lustra, jakby cieszyło go samo budowanie iluzji oldschoolowości, że zapomniał przy tym o wszyciu w to wszystko przyzwoitej akcji. O grozie nawet szkoda mówić, bo sama umowność "Eliminacji", osadzenie filmu w konwencji żartobliwej powagi, niejako wyklucza wygenerowanie faktycznego suspensu, mimo obecnego tu nieśmiałego flirtu ze slasherem.
Być może jest to ze strony amerykańskiego reżysera próba przerzucenia pomostu między jego poprzednimi autorskimi dziełami a tym, co zamierza jeszcze zrobić – bo finał ewidentnie sugeruje ciąg dalszy. Niewykluczone, że właśnie podporządkowanie "Eliminacji" wyższemu celowi, czyli położeniu fundamentów pod coś większego, okazało się przeciwskuteczne. Oby ofiara się opłaciła.
Krytyk filmowy i tłumacz literatury. Publikuje regularnie tu i tam, w mediach polskich i zagranicznych, a nieregularnie wszędzie indziej. Czyta komiksy, lubi kino akcji i horrory, tłumaczy rzeczy... przejdź do profilu
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.