Recenzja filmu Eliminacja (2026) Eliminacja (2026) Adam Wingard Dan Stevens

Strzelanie ślepakami

"Eliminacja" jest filmem nieskomplikowanym: chodzi tutaj o trzech superżołnierzy, którzy po ucieczce z tajnego laboratorium rozpoczynają krwawą rozpierduchę. Ale kulminację obiecaną tytułem