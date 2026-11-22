"Ciemno, pada, jakieś Chiny", napisał ktoś kiedyś na forum Filmwebu o "Blade Runnerze" Ridleya Scotta. W serialu "Blade Runner 2099" też czasem popada, a "Chiny" reprezentuje aktorka azjatyckiego pochodzenia w roli głównej. Ale ciemno raczej nie jest. Wręcz przeciwnie: Los Angeles, gdzie toczy się większość akcji, tapla się w ciepłym, pomarańczowym świetle słonecznym. Twórcy mówią w wywiadach, że celowali w efekt "słonecznego noir", z premedytacją odwracając ikonografię pierwowzoru. Taka manifestacyjna negacja to w sumie dobry pomysł na sequel. W ten sposób możesz momentalnie odróżnić się od rzucającego długi cień klasyka. Z drugiej strony: podkreślając różnicę, ryzykujesz, że tym bardziej zwrócisz na nią uwagę.
To pytanie, z którym musieli zmierzyć się już widzowie "Blade Runnera 2049" Denisa Villeneuve’a: czy każdego nowego "Blade Runnera" należy rozliczać według reguł oryginalnego "Blade Runnera"? Żeby nie było, "Blade Runner 2099" koniec końców sam zaprasza do porównań. Fabuła kręci się przecież wokół poszukiwania bladerunnerowego Świętego Graala, którym jest zaginiona metoda produkcji pierwszej generacji replikantów. Okazuje się bowiem, że androidy Nexus 1 – w przeciwieństwie do wszystkich kolejnych modeli – miały być (rzekomo) długowieczne.
W ten sposób showrunnerka Silka Luisa wpisuje w "Blade Runnera 2099" mit Złotego Wieku: kiedyś to było, teraz już nie jest, wszystko robi się coraz gorsze, enszityfikacja postępuje. Pozostaje nam jedynie tęsknić za jakimś niedosięgłym idealnym stanem pierwotnym, ścigać jakiś niedościgły oryginał – tak jak serial Luisy ściga film Ridleya Scotta. Jest to podejście fair, zgodne z gnostyckim duchem oryginału i samoświadome własnej pozycji jako którejś-tam-z-kolei-części-wielkiej-franczyzy. Ale to też podejście, które z automatu ustawia serial na symbolicznej przegranej pozycji.
Tak czy inaczej, wyjściowy pomysł jest całkiem sprytny. "Blade Runner 2099" odwraca bowiem nie tylko kolory, ale i układ sił. Akcja toczy się w świecie po wojnie ludzi z androidami. Ci pierwsi przegrali i teraz – jako obywatele drugiej kategorii – to oni bywają tropieni przez tytułowych blade runnerów.
Główna bohaterka, Cora (Hunter Schafer), w opresji zostaje zmuszona do podszywania się pod łowczynię. Za partnerkę dostaje replikantkę Olwen (Michelle Yeoh), której "termin przydatności" zbliża się nieubłaganie. Wspólnie tworzą klasyczny policyjny duet, w którym zwyczajowo "dzieli je wszystko": jedna jest Amerykanką, druga Azjatką, jedna blondynką, druga brunetką, jedna jest stara, a druga młoda, jedna jest człowiekiem, druga androidem. Obie jednak – z różnych powodów – próbują rozwikłać tę samą zagadkę: tajemnicze zniknięcie blade runnera imieniem Marek.
Z odwrócenia dynamiki człowiek-replikant wyrastają zmiany w świecie przedstawionym. Zamiast badać podejrzanych pod kątem niedostatku empatii, nowi blade runnerzy szukają jej nadmiaru: test przeprowadza zaś dziecko, żeby skuteczniej triggerować fabrycznie bezpłodnych replikantów. W jednej ze scen bohaterki odwiedzają klub, w którym androidy mogą realizować swoje najskrytsze fantazje. Replikanci nie oddają się tam jednak seksualnym perwersjom, tylko odgrywają niedostępne im stany: macierzyństwo oraz starość. W miejsce skórzanej maski i pejcza stawiają na protezę brzucha ciążowego albo sztuczne zmarszczki.
W ramach zagęszczających świat ciekawostek tu i tam poupychano też nawiązania do literackiego ojca "Blade Runnera", Philipa K. Dicka, autora powieści "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?". Czytelnicy Dicka zwrócą na pewno uwagę a to na kult merceryzmu, a to na słowo "Valis". Od dickizmów bardziej intrygują jednak… polonizmy. Obecność imion "Marek" i "Janusz" czytam jako znak, że po sukcesie gry "Cyberpunk 2077" polskość weszła na stałe do cyberpunkowej rekwizytorni. Stała się po prostu jeszcze jednym egzotycznym fetyszem. "Ciemno, pada, jakaś… Polska?".
Specyfika cyberpunku polega jednak na tym, że gęstość świata jest dana niejako z góry. Innymi słowy: cyberpunk to gatunek bardzo "scenograficzny", z automatu rozbudowany wzdłuż i wszerz. Problem raczej w tym, że "Blade Runner 2099" nie próbuje iść głębiej. Oryginalny "Blade Runner" miał niby kanwę kryminału noir, ale od pościgu Deckarda za grupą zbiegów ważniejsza była tam atmosfera zadumy i smakowanie świata. I jasne, "Blade Runner 2099" też przyjemnie masuje stylem: dużo czułości włożono tu w ciepłe, jaskrawe zdjęcia, w rozbudowaną, namacalną scenografię, w pufiaste, fikuśne kostiumy bohaterek, w ścieżkę dźwiękową, która ciekawie łączy elektronikę z saksofonem. Ale w filmie Scotta ambientowe pasaże "bycia w mieście" dawały nam przestrzeń na refleksję, do której prowokowały poukrywane w filmie pytania, zagadki, wątpliwości. W serialu brakuje jednak myślowego nadzienia dla tych pustych miejsc w narracji.
Jasne: sam fakt, że w Corę wciela się transseksualna Schafer, ciekawie przesuwa akcenty oryginalnej metafory. Nagle "Blade Runner" może stać się opowieścią o tym, co konstytuuje społeczną normę, co czyni cię seksualnie "zwyczajnym" i niewidzialnym w tłumie: czyli o tym, co osoby trans nazywają "passing". Ale motyw zostaje raczej rzucony w eter niż sproblematyzowany. Pomysł replikanckiej fiksacji na płodności – odziedziczony po filmie Villeneuve’a – trąci z kolei brakiem wyobraźni społecznej. Replikanci po prostu powtarzają odziedziczony po ludziach porządek, zachowując nawet instytucję blade runnera – co paradoksalnie czyni ich bardzo ludzkimi. I nawet jeśli o to chodziło, to ironia nie wybrzmiewa.
Bardziej brakuje mi tu jednak wyobraźni filozoficznej. Sny o jednorożcach, zamglone fotografie i figurki origami z filmu Scotta prowokowały intrygującą zagwozdkę poznawczą: pytanie, czy aby ścigający replikantów Deckard sam nie jest replikantem. W "Blade Runnerze 2099" nie ma zaś żadnej wątpliwości, kto jest człowiekiem, a kto replikantem. Jeśli coś jest tu zamglone i mętne, to raczej intryga.
Winę ponoszą oczywiście zwyczajowi podejrzani: niedopowiedziane relacje między bohaterami, zbyt późno pojawiające się ważne postacie albo "zaskakujące zwroty akcji", na które za słabo nas przygotowano. Taki brat Cory, Elias (Lewis Gribben), może i wygląda trochę jak młody Rutger Hauer, ale dostaje za mało miejsca, by stać się pełnoprawną postacią – za to wystarczająco dużo, by być irytującą przeszkadzajką. Całą grę w kotka i myszkę między Corą i Olwen psuje natomiast to, że nie wiemy za bardzo, jak działa całe to nowe bladerunnerowanie. Oglądając, częściej wzruszałem ramionami, niż drapałem się po głowie.
Serial Luisy nie opiera się bowiem na budowaniu atmosfery wątpliwości, tylko na bardzo konkretnych dramaturgicznych mechanizmach. Mamy tu tzw. fetch quest, misję typu "znajdź przedmiot", zupełnie jak w grze wideo. Mamy tykający zegar rychłej śmierci Olwen. Mamy suspens wiszącej nad Corą groźby zdemaskowania. Twórcy jednak – zamiast dokręcać fabularne śrubki tych mechanizmów – uciekają w budowanie klimatu, licząc, że klimat wystarczy. Ale nie wystarczy: kolejne przerwy na smakowanie świata wchodzą w drogę historii, rozcieńczają fabułę i zwyczajnie nudzą. Po ośmiu godzinach takiej mgiełki mam poczucie, że "Blade Runner 2099" to dość intymna, rozegrana w zasadzie między kilkorgiem postaci opowieść, którą rozwleczono na zbyt dużej przestrzeni. I myślę sobie: hej, może to powinien być film, a nie serial.
A może nawet film to za dużo. Koniec końców trudno przecież uciec przed myślą, że "Blade Runner 2099" opowiada przede wszystkim o sobie samym. O tym, że oryginalny "Blade Runner" miał swoją datę ważności i może nie ma sensu próbować na siłę go – he he – replikować. Nie każde kultowe dzieło musi zaraz być franczyzą, nie wszyscy widzowie marzą o klonowanych w nieskończoność filmowych owcach Dolly. Czasem lepiej, żeby film "umarł" śmiercią naturalną i inspirował dalej już tylko jako wspomnienie.
Rocznik 1985, absolwent filmoznawstwa UAM. Dziennikarz portalu Filmweb. Publikował lub publikuje również m.in. w "Przekroju", "Ekranach" i "Dwutygodniku". Współorganizował trzy edycje Festiwalu... przejdź do profilu
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