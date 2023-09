Horror nasz powszedni

Tomek ( Jakub Zając ) ma w teorii wszystko, aby osiągnąć zawodowy sukces w wielkim mieście. Spore pokłady ambicji, niemniejsze pokłady energii, wytrwałości, a także niezłe studia z bankowości za sobą. Jak wiadomo jednak: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. " Horror Story " to komediowy zapis naprawdę nieludzkiej odysei, jaką los zgotował naszemu młodemu i jeszcze nieświadomemu okrucieństwa i ironii zastałej sytuacji bohatera-milenialsa.Nie ma tytułowej historii bez… domu. Choć trudno na pierwszy rzut oka nazwać tę osobliwą przestrzeń domem. Tomek wynajmuje pokój w miejscu, które przywołuje na myśl mroczną wersję graciarni-rupieciarni z "Sanatorium pod Klepsydrą". Zdecydowanie łatwiej tu się zgubić, niż odnaleźć. Zabić, aniżeli żyć.zamieszkiwane jest przez korowód tajemniczych, ultradziwacznych postaci: od zajadającego się lodami komputerowego speca ( Sebastian Perdek ) i samozwańczego sprzedawcę dywanów (genialny Konrad Eleryk ) po nawiedzoną babcię ( Anna Seniuk ) skądinąd bardzo atrakcyjnej właścicielki przerażającego lokum ( Michalina Olszańska ). Szybko okazuje się, że poza domem wcale nie jest milej czy bezpiecznej. Nawet jeśli kadry filmowe wydają się pogodniejsze i bardziej wyraziste, a ludzie je zamieszkujący lepiej ubrani i wyżej postawieni. Poszukiwanie pracy, a także wszelkie machinacje nad tzw. zasobami ludzkimi zamienią się dla protagonisty w niekończący się spektakl uniżenia.Pełnometrażowy debiut Adriana Apanela zyskuje najwięcej wtedy, gdy odchodzi od gatunkowej konwencji horroru, aby opowiedzieć – ze swadą, szaleństwem i humorem – o prawdziwych horrorach współczesności: piekielnych absurdach biurokracji czy korporacji, galopującym konformizmie oraz zagubieniu całego pokolenia. Pokolenia, które mimo początkowych ambicji i pokładów ciężkiej pracy nie ma bladego pojęcia, jak zakotwiczyć się w (niby to) dorosłym świecie i na siebie zarobić. Opowiedzieć siebie. Groteska – jak przypomina nam z ekranu Apanel z wianuszkiem wymyślonych przez siebie ekscentrycznych postaci – to nie tylko konwencja, ale także rodzaj widzenia otaczającej nas rzeczywistości, złożony sposób współodczuwania i rozbrajania różnych, nawet najbardziej paradoksalnych odcieni życia.Oczywiście " Horror Story " ma swoje wady. Debiut Apanela chwilami wydaje się przedłużonym, uproszczonym katalogiem – niekoniecznie sprawnie ze sobą powiązanych – skeczy. Umówmy się: nie wszystkie żarty i puenty są tutaj na poziomie amerykańskiego "Saturday Night Live", tym bardziej że każdy z nas już zdążył bezpośrednio doświadczyć albo wysłuchać, jak bardzo pokręcone mogą być rozmowy kwalifikacyjne. Ale co ważniejsze i co działa na korzyść filmu, zdecydowanie rzadziej (niż częściej) mamy tu do czynienia z kabaretem skeczów męczących. Debiutujący na pełnometrażowym polu twórca wie, co to komediowy timing, fantazja, slapstick i zgrabnie napisane, pasujące do postaci jak ulał dialogi. Wie, co to znaczy dobry casting i efektowna praca z aktorami, którzy dają z siebie w "Horror Story" absolutnie wszystko. Apanel zdaję sobie również sprawę z tego, co to znaczy budować istotę własnego filmu poprzez nastrój, przestrzeń czy umiejętnie wykorzystywany kontrapunkt.Przepełniona grozą historia Tomka to przede wszystkim zabawna, tragikomiczna i chwilami nawet niezwykle autentyczna opowieść o dojrzewaniu i odkrywaniu własnej wartości, w świecie, który tę wartość tak bardzo pragnie – niby to głównie młodym, ale tak naprawdę też starszym – siłą odebrać. Opowieść o przekraczaniu głęboko w nas zakodowanych społecznie ograniczeń i poszerzaniu emocjonalnych granic. Polski horror egzystencjalny z humorem i happy endem? Bądźmy realistami… Żądajmy niemożliwego!