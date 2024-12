Na złodzieju czapka gore

Patrząc na Clinta Eastwooda , trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wiek to tylko metryka. Mimo 94 lat na karku legenda amerykańskiego kina nie tylko nie powiedziała wciąż ostatniego artystycznego słowa i nie puszcza reżyserskiego steru, ale nadal trzyma formę i podobno ma w planach kolejną produkcję. Choć dystrybucja kinowa jego najnowszego filmu, " Jurora #2 ", w Stanach Zjednoczonych była mocno ograniczona, a w wielu krajach – w tym w Polsce – trafił on od razu na platformy streamingowe, to produkcja zasługująca na uwagę, spełniona na wielu płaszczyznach i zapadająca w pamięć. Juror #2 " słusznie kojarzy się z kultowym klasykiem Sidneya Lumeta z 1957 roku, czyli " Dwunastoma gniewnymi ludźmi ". Eastwood w podobny sposób wykorzystuje przestrzeń sali sądowej do lustrowania ludzkiej natury. Oto ława przysięgłych ma zadecydować o losie oskarżonego o zabójstwo partnerki Jamesa Michaela Sythe’a ( Gabriel Basso ). Kiedy pewnego ranka jej ciało zostaje znalezione na kamienistym zboczu przy drodze, podejrzenia natychmiast padają na temperamentnego mężczyznę. Wieczór wcześniej para spektakularnie kłóciła się w lokalnym barze, a część świadków nawet zarejestrowała zdarzenie smartfonami. Głównym bohaterem tej opowieści jest jednak ktoś inny: tytułowy juror z numerem dwa, niepozorny młody dziennikarz Justin Kemp ( Nicholas Hoult ), który niczym przysięgły numer osiem w pamiętnej roli Henry’ego Fondy , staje w opozycji do reszty ławników, zasiewając ziarno wątpliwości co do zebranych dowodów. Robi to jednak ze zgoła innych powodów.Przysłuchując się stopniowo przedstawianym szczegółom sprawy Kemp przypomina sobie, że feralnego wieczora był w tym samym pubie co ofiara i domniemany kat. Co gorsza, uświadamia sobie, że to, w co uderzył samochodem w drodze powrotnej do domu, prawdopodobnie nie było jeleniem, jak początkowo sądził, a partnerką Sythe’a. A to oznacza, że na ławie oskarżonych zasiada całkowicie niewinny człowiek. W tym momencie zawiązuje się właściwa akcja filmu – Eastwood przekłada narracyjną zwrotnicę i dramat sądowy zamienia w filozoficzną rozprawkę o moralności i odpowiedzialności – na szczęście pozbawioną patetycznego, dydaktycznego tonu, trzymającą uwagę, bawiącą się sumieniem widza i testującą jego reakcje w obliczu ujawniania coraz to nowych faktów.Spektakl siłowania się na dowody i racje między prokuraturą a obroną, soczyste mowy końcowe mające rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc ławnikom w podjęciu ostatecznej decyzji nie mają tu tak naprawdę znaczenia. Piłka od początku jest po stronie Kempa, to on będzie musiał dokonać wyboru: przyznać się do winy i tym samym oczyścić z zarzutów niewinną osobę albo wysłać ją do więzienia, chroniąc jednocześnie siebie. Stawka jest olbrzymia, mówimy w końcu o ludzkim życiu. A juror dwa ma po co żyć – dostał od losu i żony Allison ( Zoey Deutch ) drugą szansę, udaje mu się utrzymać w ryzach alkoholowy nałóg, a lada chwila na świecie pojawi się jego pierwsze dziecko. Co zatem wygra: podszyty lękiem instynkt samozachowawczy czy uczciwość? Do kogo należeć będzie ostatnie słowo w tej rozgrywce? Eastwood punktuje także bolączki amerykańskiego systemu sprawiedliwości. Wychodzi poza pokój obrad i przygląda się intencjom poszczególnych postaci, z których niemal żadnej – co jest wyjątkowo przygnębiające – nie zależy na ustaleniu prawdy. I tak oto oskarżycielka Faith Killebrew ( Toni Collette ) upatruje w sprawie przede wszystkim szansy na szybsze objęcie fotela prokuratora okręgowego. Doprowadzenie do wyroku dożywocia za przemoc domową to przecież dodatkowe głosy od kobiet. Zblazowanym ławnikom marzy się zaś tylko jedno – jak najszybsze zakończenie rozmów, podjęcie decyzji i powrót do domów – w końcu czas to pieniądz. Zupełnie nie w smak im podważanie dowodów i zabawa w detektywów, która może ciągnąć się w "nieskończoność". Szybkie, bezrefleksyjne ferowanie wyroków idealnie wpisuje się także w dynamikę naszych czasów i jest dużo łatwiejsze niż skrupulatne analizowanie danych. Jedynie Harold ( J.K. Simmons ), emerytowany detektyw, widzi w historii dziury, których nie są w stanie załatać zapewnienia prokuratury. Kemp zaś robi wszystko, żeby kontrolować sytuację – co w zastanych okolicznościach przyrody nie jest szczególnie trudne.Stylistyką " Jurorowi #2 " bliżej do filmu telewizyjnego niż do rozdmuchanych dramatów, do których przez lata przyzwyczajał nas swoją twórczością weteran kina. Eastwood jednak ciągle pozostaje wierny temu, co interesuje go najbardziej – człowiekowi w sytuacji kryzysowej, stojącemu przed granicznym wyborem. To tym trzyma nas ponownie na krawędzi fotela, rozpala ciekawość, pobudza do refleksji. Zanim wyciągnie ostatniego asa z rękawa, zmierzy nasze sumienie, sprawdzi poziom dyskomfortu. Jako twórca i człowiek pozostaje nieugięty, w końcu to moralista nie tylko niedzielny i medialnie modny, ale autentyczny, z krwi i kości, nadal wierzący w sprawiedliwość.