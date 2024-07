Zło wokół mnie

– przez słuchawkę telefonu pyta bohaterkę matka. Kilkadziesiąt minut później Lee Harker ( Maika Monroe ), ambitna agentka FBI, przyzna się jej, że po różaniec nie sięgnęła ani razu w całym swoim życiu.– wyznaje matce, na co ta reaguje konwulsyjnym śmiechem.– mówi w końcu. Te dwie sceny rozrzucone na strukturalnej osi niespodziewanie chwytają clue ukrytej grozy dzieła Osgooda Perkinsa . Zło istnieje nieprzerwanie, w walce z nim jesteśmy nadzy i bezbronni. Tarcza z dogmatu kulturowej konwencji to jedynie prowizoryczny strach na wróble – bardziej niż przeciw wróblom, stawiamy go raczej wobec demaskacji własnego, błogiego oszustwa.Tymczasem protagonistka " Kodu zła " nie jest jedną z tych, które na wygodnym kłamstwie budują swój spokój ducha. Ten nadchodzi dopiero wtedy, gdy supeł wielopłaszczyznowej zagadki rozwiąże się w jedną prostą nić. Ktoś mógłby pomyśleć, że właśnie dlatego trzyma w portfelu legitymację Federalnego Biura Śledczego, ale ten ktoś nie doceniłby metafizycznej siły ukrytej pod powierzchnią świata ludzi. Lee Harker czuje coś więcej – jedni nazwą to intuicją, inni duchowym przewodnikiem schowanym gdzieś poza czasem i materialnością rzeczy. Ona sama nazywa to "dłonią na ramieniu", która, trochę jak rewers sokratejskiego daimonionu, składa w całość porozrzucane poszlaki, wskazuje niemożliwą do racjonalnego wyjaśnienia drogę, prowadzi za rękę. Rewers, bo dłoń zapomina o podstawowej sprawie – ostrzeganiu przed złymi decyzjami. Być może połowiczne medium jest lepsze niż żadne, jak powie o bohaterce przełożony agent Carter ( Blair Underwood ), ale to on wróci do ciepła rodzinnego domu, zamiast sterczeć na mrozie z tlącym się niedopałkiem i szeptami przeszłości pod kopułą czaszki. Ten półgłos historii nie jest klarowną opowieścią. W głowie agentki Harker zlewa się w ambientowy szum, tonalną kakofonię trudnych do zdekodowania dźwięków o przeróżnych częstotliwościach. Szpony niewyjaśnionej traumy odmówiły jej dostępu do archiwum własnej pamięci. Nić została przecięta, ciągłość zaburzona.Zło, Harker i film Osgooda Perkinsa definiować można przez tę samą bezczasowość. Uśmiech Billa Clintona znad policyjnego biurka cumuje świat jakoś w latach 90., ale to sugestia dużo bardziej estetyczna niż rocznikowa; przypominająca raczej o nastroju " Milczenia owiec " zamiast Ameryce końca wieku. Perkins buduje bowiem rzeczywistość z ponadczasowych drogowskazów grozy. Puste drewniane domy, opustoszałe ulice, opętane lalki i seryjny morderca to przecież starte na krawędziach klocki LEGO, przekazywane z pokolenia na pokolenie kolejnym reżyserom gatunku. Nawet Perkinsowska protagonistka zapożycza nazwisko od heroiny Brama Stokera; tej, której telepatyczne połączenie z Draculą staje się przyczynkiem do jego ostatecznego ujęcia. Mimo tego "Kod zła" układa te wszystkie elementy w niespotykany dotąd sposób – to film, który bardziej niż swoją zawartością, straszy demonicznym okiem patrzącym przez wizjer kamery. Ciężko to uchwycić, jeszcze ciężej nazwać; mówimy wszak o wrażeniu i jego konsekwencjach, psychosomatycznej reakcji na miks obrazu i dźwięku. Wiem jednak, że nowe dzieło Osgooda Perkinsa od początku buduje atmosferę religijnej podniosłości, dając poczucie właściwe jedynie dla uczestnictwa w skażonym diabelskim szlamem nabożeństwie."Kod zła" to film, który wygląda, jakby wyreżyserował go Szatan we własnej osobie, planując doświadczenie z właściwą tylko sobie skrupulatnością. Ucho: bębenki nadymają się od puszczonych od tyłu rockowych ballad, huk kroków na schodach wprawia membrany w spanikowane stresem drgawki, niekomfortowe ASMR podkreśla szeleszczące końcówki wyrazów i skokowe zmiany tembru. Oko: gdy kamera kręci postacie w dalekim planie, zawsze uwypukla dystans; mrozi widokiem podłoża, pogłębiającym uczucie alienacji i namacalności obszaru. Z kolei bliskie plany, fetyszyzowane przez szerokokątny obiektyw, zawsze pozostawiają w kadrze miejsce na niepokój. Otwarte drzwi, ciasny zaułek albo okno na ulicę mimowolnie odciągają uwagę od twarzy aktorów i zmuszają widza do nerwowego zerkania, upewnienia się, czy aby na pewno nic nie zapełnia tej pustej przestrzeni. Zwykle nie zapełnia.Czasem jednak zapełnia – półprzezroczysty kontur spersonifikowanej grozy wystawia rogatą łepetynę z kątów, strasząc przede wszystkim swoim statycznym trwaniem. Jego obecność mocuje film w gatunku "na twardo", choć fabularnie "Kod zła" meandruje raczej w kierunku dreszczowego kryminału. Bliżej mu do " Zodiaka " wzbogaconego satanistyczną domieszką, aniżeli klasyków okultystycznego horroru, bliżej do serii " Alan Wake " niż paranoicznego " Dziecka Rosemary ". Patrząc "od góry", siatka opowieści wydaje się klarownym schematem. Jest seryjny morderca, który od trzydziestu lat zabija rodziny, jeżdżąc po oregońskich mieścinach. Jest agentka specjalna z dużymi aspiracjami i jej zmęczony życiem przełożony. Jest list pisany szyfrem, zostawiany w miejscu kaźni i jest tajemnica niekonsekwentnego modus operandi, na której śledczy łamią sobie napęczniałe od analizy głowy.Osgood Perkins rzadko jednak kończy na spoglądaniu "od góry". W genialnym " Złu we mnie " obserwował, jak diabeł-kusiciel w chwilach słabości potrafi zmienić się w przewrotnego pocieszyciela. W " I Am the Pretty Thing That Lives in the House " przedstawiał starość jako widmową pętlę przeszłych wcieleń. W " Małgosi i Jasiu " zmienił Babę Jagę w nauczycielkę feministycznego samostanowienia. Nie zaskakuje więc, że wychodząc od pogoni za prorokiem Lucyfera, reżyserowi udaje się dosięgnąć kojących pozorów wyparcia i bohaterstwa mierzenia się z własną historią; prześladowczych odprysków traumy i wielkiego cudu autoterapii. To jednak, co zaskakuje, to inscenizacyjny pomysł. W kręconym panoramicznie "Kodzie zła" przeszłość nawiedza ekran zwężonym, zaoblonym na rogach formatem 4:3. Krótkie błyski, takty stłumionej pamięci, wyłamują się linii fabularnej jako jedyne filmowe jumpscare'y, przypominając o zakopanej tożsamości oraz wspólnym korzeniu pochodzenia traumy i równowagi, czystości i zepsucia. Perkins nie rozmywa znaczeń. Obiektywne dobro przeciwstawia obiektywnemu złu. Wskazuje jednak, że na gruncie jednego czasem urodzajnie wyrasta drugie.Reżyser wpisuje zresztą to napięcie w kontekst rodzinnych dynamik. Figury ojca i matki są w jego optyce bezradnymi wobec dziecięcego dojrzewania strażnikami; dozorcami ryglującymi dorosłość na trzy spusty w imię podtrzymania fundamentów własnej wizji świata, ograniczonego do ciasnoty czterech ścian i małoletniej niezmienności.– mówi córka agenta Cartera w rozmowie z Harker. Tak samo postępuje jej własna matka; w scenie spotkania dwóch kobiet dom rodzinny zagracony jest stosami pamiątek z przeszłości, kartonami wypłowiałych ubrań i wiekowych zabawek. Jest w tym czysto ludzka chęć zatrzymania piasku w klepsydrze na momencie życiowego spełnienia; jest też płonna nadzieja uchronienia bezbronnych przed zakusami czarciej metafizyki.– mówi Perkins. A potem rozładowuje moralny niepokój evergreenem zespołu T. Rex.Co najlepsze, do tych wszystkich wniosków nie prowadzi ani empiria, ani duchowa zaduma; Harker rozwiązuje tajemnicę konsekwencją matematycznej dedukcji. Niewyjaśniona dokładność w dekodowaniu liczb od 0 do 100, dziewięć kręgów piekła jak dziewiąte urodziny dziewczynek szlachtowanych przez szatańskiego wysłannika, diabelskie "szóstki" jako podstawy algorytmu mordercy, podział na trzy rozdziały i kluczowa kalendarzowa "czternastka". W opętanym numerologią filmie Perkinsa liczy się symbolika cyfr. W jego ocenie najważniejszy jest prosty system binarny. Zero kompromisów. Jedna spójna, autorska wizja. Zero dziurek w logice wydarzeń. Jedno współczesne arcydzieło gatunku.