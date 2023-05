Mamma mia!

Fabrizio Di Giulio

Fabrizio Di Giulio

Kristin Balbano ( Toni Collette ) poznajemy w momencie, gdy dopadają ją wszelkie kryzysy i samotność. Ukochany syn wyjeżdża na studia, a niezbyt oddany mąż daje się przyłapać na zdradzie z byłą nauczycielką swojej dorosłej już pociechy. W pracy Kristin też nie ma lekko – bohaterka nie może przebić się ze swoją kreatywnością w iście zmaskulinizowanym zespole marketingowym, który wszystko – dosłownie wszystko (od tabletek na wywołanie szybkiej erekcji po kremy przeciwzmarszczkowe) reklamowaliby na jedno, obezwładniające w swojej głupocie kopyto. I właśnie w takich chwilach, kiedy życie traci sens, a na horyzoncie zamiast obietnicy orgazmów tylko morze dalszych trosk, pojawia się ona… Słoneczna Italia., gelato i Aperol Spritz. Mimo początkowych obiekcji i za namową najlepszej przyjaciółki (bo jakby inaczej), Kristin wyrusza w stronę Półwyspu Apenińskiego. Zgodnie z popkulturową dewizą "nie potrzebuję terapii, tylko włoskich wakacji", nasza pechowa dotychczas bohaterka wyrusza w nieznaną i – jak szybko się okaże – pełną niebezpieczeństw podróż. Włoskie wakacje to jedno, ale odkrywanie – dosłownie i w przenośni – swoich włoskich korzeni to inna bajka. A w żyłach naszej Kristin, oprócz wielkiego egzystencjalnego rozczarowania, okazuje się płynąć też krew prawdziwego mafiosa…, a prawo krwi w kodeksie mafijnym stanowi przecież najwyższą wartość. Tym sposobem w talerzu smacznej pasty pojawiają się ołowiane pociski, a nasza Kristin wbrew początkowym założeniom swojego pobytu będzie musiała przejść szybką lekcję emancypacji.Ukazanie mafii w filmie Catherine Hardwicke ma wiele poziomów. Rzymska przestępczość zorganizowana jest tutaj sposobem na życie, żywiołowym elementem szeroko pojętego włoskiego folkloru, a także narzędziem, który ma posłużyć Kristin do odbudowania własnego poczucia wartości, który przez lata najbliższe otoczenie sumiennie deprecjonowało. Nie chodzi tylko o dosłowne przejmowanie zasadniczo męskiej, gangsterskiej narracji przez kobiety, ale też symboliczne punktowanie wszelkich absurdów wynikających z patriarchalnych, często mizoginicznych schematów; walki kobiet o własną widzialność, podmiotowość i sprawczość. Hardwicke sprawdza się w reżyserii scen akcji i wynikającej z konwencji przemocy, ale też tych wszystkich bardziej zniunasowanych, ironicznych scen komediowych.Zauważyliście, że filmowcy uwielbiają obsadzać Toni Collette w rolach filmowych matek? I to takich matek, których życie zdecydowanie nie rozpieszcza. Matek, które muszę stać na czele bardzo specyficznych – czasem dysfunkcyjnych, czasem mrocznych i paranormalnych – rodzin (" Szósty zmysł ", " Był sobie chłopiec ", " Mała Miss ", " Dziedzictwo. Hereditary "… ). Mafijna familia, która musi zmierzyć się z wrogim gangiem z pewnością nie stanowi tutaj wyjątku. Jednak dawno nie widzieliśmy Toni Collette w tak beztroskim, przejaskrawionym, kampowym wydaniu. Collette, która słusznie błyszczy na ekranie i nie zostaje w ogóle przyćmiona przez charyzmę i śródziemnomorski seksapil największej włoskiej eksportowej divy (po Sophii Loren , rzecz jasna), czyli Moniki Bellucci . Chemia między paniami jest do tego stopnia przyjemnie namacalna, że super byłoby je zobaczyć ponownie na ekranie w wydaniu komediowym czy nawet… romantycznym. To, co zostanie z Wami długo po seansie, to także uśmiech wywołany przed dwóch włoskich ochroniarzy nieustępujących Kristin na krok (Dante i Corso). Niczym komediowi Flip i Flap, Włosi świetnie się uzupełniają i, mieszając angielski z włoskim, wspierają bohaterkę w jej działaniach i decyzjach.Filmowe opowieści o mafii wykonały już niejeden – mniej lub bardziej zgrabny – narracyjny piruet, a nawet na rodzimym podwórku Patryk Vega już dawno zdążył sprzedać swój nasterydowany dyptyk o "Kobietach mafii". Psioczenie na " Ojca chrzestnego " stało się nową klasyką (ostatnio chociażby w drugim, włoskim sezonie " Białego Lotosu "), a prześmiewcze dekonstruowanie gangsterskich toposów na ekranie ma bardzo, ale to bardzo długą tradycję (zarówno we włoskiej, jak i światowej kinematografii). Niby wszystko już było,, ale to nie znaczy, że nie można – podobnie jak w przypadku Kristin – odłożyć wszystkiego na bok i po prostu poddać się filmowej podróży. " Mafia Mamma " jest właśnie taką podróżą – typowo wakacyjną, świadomie kiczowatą, roztrzepaną, a co najważniejsze – świadomą swoich klisz, skrótów, spranych konwencji. Orzeźwiającą niczym dobrze schłodzone prosecco w upalny dzień. Przymykamy oko na to, że kubeczek jest plastikowy, a w tle zamiast Koloseum jest równie zatłoczony Lidl.