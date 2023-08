Jeśli zwiastun zaczyna się od sceny, w której T. rex pożera prehistorycznego jaszczura, a następnie ginie w szczękach megalodona, są dwie możliwości. Albo zdesperowani twórcy wyciągnęli z rękawa swojego jedynego asa, albo to tylko przedsmak tego, co czeka na Was w kinie. Na szczęście tym razem Ben Wheatley wyszedł z tego obronną ręką. Jego " Meg 2: Głębia " ma wszystko, czego brakowało wyreżyserowanej przez Jona Turteltauba pierwszej części: dobrze rozpisane relacje między bohaterami, bezpretensjonalny humor, a przede wszystkim WIĘCEJ REKINÓW!Grany przez Jasona Stathama Jonas Taylor, którego poznaliśmy jako cynicznego najemnika, przeszedł przemianę. Oficjalnie pracuje dla instytutu oceanologicznego założonego przez Jinminga ( Wu Jing ) – brata Suyin ( Bingbing Li ), wuja Meiying ( Shuya Sophia Cai ). Jak jednak wiadomo, badania dna oceanu, choć fascynujące, zwykle nie przynoszą takiej adrenaliny jak dojeżdżanie przestępców zatruwających środowisko. W kapitalnej sekwencji na kontenerowcu bohater przeprowadza akcję, jakiej nie powstydziłby się Orson Fortune z " Gry fortuny ". Zdobywa obciążające materiały, a kiedy przeciwnikom udaje się go zapędzić w kozi róg… wyciąga z kieszeni dwa środkowe palce i rzuca się do wody (nara, frajerzy!). How cool is that?!Meiying tymczasem wyrosła na młodocianą nerdkę, która bardzo chce przejść od teorii do praktyki. A że niemal wszystkie aktywności, na jakie ma ochotę, są w ocenie matkującego jej Jonasa zbyt niebezpieczne, nastolatka bierze sprawy w swoje ręce. Zakrada się na pokład batyskafu mającego zejść na głębokość 7000 metrów, licząc, że gdy jej obecność zostanie odkryta, załoga nie podejmie decyzji o natychmiastowym powrocie na powierzchnię. Marzenie o przygodzie spełnia się z nawiązką. Gdy bohaterowie wpadają na trop spisku, podróż do wnętrza Ziemi zmienia się w walkę o przetrwanie. Co gorsza, dzięki ich działaniom zabójcze stworzenia, do tej pory oddzielone od naszego świata, zyskują niepowtarzalną okazję, by poszerzyć swe terytorium łowieckie. Jak przystało na potomków Bruce'a – tak członkowie ekipy "Szczęk" ochrzcili swojego rekina – megalodony obierają sobie za cel wypełniony turystami kurort o wdzięcznej nazwie Fun Island.Trudno pisać o ekranowych rekinach, nie wspominając o legendarnym blockbusterze Stevena Spielberga . Jego " Szczęki " posłużyły za inspirację dla całego szeregu niskobudżetowych produkcji – a do tych z kolei otwarcie odwołuje się Wheatley. W " Megu 2 " dobrze widać jego fascynację kinem klasy b, można też zaryzykować stwierdzenie, że jest fanem wytwórni The Asylum, która dała światu takie hity, jak " Transmorfersi " (nie mylić z " Transformers ") i " Rekinado ". W tym przypadku reżyser zapuścił się jednak na terytorium innego drapieżnika ze stajni niesławnego studia – megarekina, czyli bohatera cyklu zapoczątkowanego przez film " Megaszczęki kontra megamacki " (w kolejnych częściach walczył on m.in. z krokozaurusem i radzieckim robotem bojowym). Twórca " High-Rise " świetnie czuje klimat tych dzieł i doskonale wykorzystuje wielomilionowy budżet, pamiętając o zasadzie sequela: ma być szybciej, więcej i śmieszniej.W efekcie powstał film, który w ławicy wakacyjnych blockbusterów ma szansę okazać się nadrzędnym drapieżnikiem. Przeskakiwanie rekina sprawia Wheatleyowi sporo frajdy – niezależnie od tego, czy jego bohaterowie spacerują po dnie oceanu, czy uciekają przed megalodonami w pontonie. " Meg 2: Głębia " wygląda jak produkcja The Asylum na sterydach: może bez soczystego języka i nader chętnie prezentujących swe wdzięki plażowiczek (kategoria wiekowa PG-13 ma swoją cenę), ale za to z dopracowanym CGI, lepszą dramaturgią i bardziej wiarygodnym aktorstwem. Od "Szczęk" po "Rekinado" wszystkie dotychczasowe filmy o ataku rekina prowadziły do tej chwili. Ekranowe żarłacze znowu są wielkie. Parafrazując Zygmunta Kałużyńskiego, będziecie się bawić jak prosię.