Z pamiętnika Zofii T.

92-letni Frederick Wiseman wyrobił sobie na tyle silną pozycję w świecie filmowym, że nie musi już niczego udowadniać. Żywa legenda amerykańskiego dokumentu może kręcić co chce i kiedy chce, zawsze spodziewając się ciepłego przyjęcia na prestiżowych festiwalach. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że reżyser utożsamiany z kinem bezpośrednim zrealizuje swój najnowszy film w oparciu o "Pamiętniki" Zofii Tołstoj. Zerwanie z praktykowaną od lat metodą polegającą na cierpliwej, wielogodzinnej obserwacji, braku pozakadrowego komentarza i zostawianiu widzom przestrzeni na samodzielną ocenę, nie wyszło niestety Wisemanowi na dobre. " Un couple " to dość monotonna i nużąca miniatura, którą wypełnia niemal bezustanny monolog żony wybitnego rosyjskiego pisarza. Dzieło nie jest ani klasyczną fabułą ani tym bardziej dokumentem. Prędzej skrzyżowaniem teatru jednej aktorki z ujęciami sielskiej przyrody.Jeśli myślicie, że przesadzam, pozwólcie, że zarysuję szkielet filmu. Kamera w zbliżeniach lub planach średnich przygląda się Zofii, która dzieli się szeregiem przemyśleń na temat małżeństwa z Lwem Tołstojem. Opowiada o ich rozłące, początkach związku, najszczęśliwszych latach i chwilach potwornej goryczy. Zwraca się bezpośrednio do męża, ale ten ani razu nie pojawia się na ekranie. Bohaterka przebywa bowiem na wyspie, odizolowana od świata i pogrążona w coraz bardziej dotkliwej melancholii. Wypowiadane przez Nathalie Boutefeu kwestie są inspirowane intymnymi zapiskami Tołstojowej, czasem wkradają się w nie też cytaty z listów Lwa do ukochanej. Pomiędzy te fragmenty, reżyser wplata rozświetlone, pogodne zdjęcia rozkwitających roślin, leśnych zwierząt i skalistego wybrzeża. Całość zamyka się w jednej godzinie i bardziej niż autonomiczne dzieło przypomina narracyjne ćwiczenie pozbawione odpowiedniego ciężaru.Co więc przyświecało Wisemanowi , zainteresowanemu od dekad światem publicznych instytucji, gdy rozpoczynał pracę nad scenariuszem? Z pewnością chęć wyróżnienia nieco zapomnianej, acz bardzo intrygującej postaci, która nadal tkwi w cieniu wybitnego małżonka. Zofia nie tylko kopiowała rękopisy najważniejszych powieści Tołstoja, ale koordynowała ich wydawanie i zadbała o ocalenie spuścizny artysty. Sama chętnie sięgała po pióro i tworzyła nader osobiste "Pamiętniki". Twórca " High School " umyślnie skupia całą uwagę na pełnych emocji i pasji refleksjach dojrzałej kobiety, by przywrócić jej utraconą podmiotowość i indywidualność. Zofia zwierza się nam z wielu prywatnych sekretów i szczerze relacjonuje trudy relacji ze sławnym prozaikiem. Nie boi się krytykować go za zdystansowanie, poczucie intelektualnej wyższości i znikome zaangażowanie w życie rodzinne. Wyznaje, ile zadał jej bólu swą chorobliwą zazdrością i zrzuceniem wszystkich obowiązków domowych na kobiece barki. Nawet jeśli spowiedź bohaterki nie pozostawia nas zupełnie obojętnymi i zaskakuje konkluzjami o wciąż tlącym się uczuciu, sprowadza się do smutnej prawdy o uzależnieniu stłamszonej osoby od partnera. Uzależnieniu emocjonalnym, nie ekonomicznym, bo Zofia posiadła więcej praktycznych umiejętności niż wiecznie zatopiony w świecie wyobraźni Lew. Wiseman nie przekazuje nam więc niczego szczególnie odkrywczego, zwłaszcza, że długoletni związek Tołstojów nie wydaje się w żadnym sensie wyjątkowy. Jest przecież charakterystycznym dla epoki przykładem ożenku dużo starszego i bardziej doświadczonego mężczyzny z wkraczającą w dorosłość dziewczyną. Reżyserowi nie udaje się też przeniknąć tajemnicy bezgranicznej miłości kobiety, którą ta zawarła na kartach pamiętnika. Wiseman brodzi po powierzchni kolejnych zapisków Tołstojowej, nie sięgając jednak głębiej i nie próbując postawić niewygodnych pytań czy sformułować prowokacyjnych tez.W żywszym odbiorze " Un couple " nie pomaga jednostajne, powolne tempo, proste kompozycje kadrów z ustawioną frontalnie bohaterką, a także inscenizacyjna bierność autora. Wybitny dokumentalista postawił tu na mało atrakcyjny minimalizm, czego efektem jest zubożenie warstwy wizualnej i rosnące poczucie monotonii. Następujące po sobie monologi Zofii zlewają się w jeden, pełen zbędnych powtórzeń wywód, a służące za narracyjne pauzy ujęcia przyrody błyskawicznie przestają wzbudzać najdrobniejsze zainteresowanie. Choć idylliczne obrazki z opustoszałej wyspy funkcjonują częściowo jako uzupełnienie nostalgicznych wspominek postaci, nie przełamują wcale narracyjnego impasu. Film nie zmierza w konkretnym kierunku ani nie ewoluuje w bardziej rozbudowaną formę, zatrzymując się gdzieś pomiędzy feministyczną wypowiedzią a portretem wyalienowanej jednostki. Szkoda, że nie sprawdza się tak naprawdę w obu odsłonach i staje się dowodem autorskiej zachowawczości.Pewien wpływ na kształt " Un couple " musiała wywrzeć Boutefeu , która jest współautorką scenariusza i odtwórczynią głównej roli. Obraz zamienia się wręcz w monodram francuskiej aktorki, ale jej poprawny, pozbawiony fajerwerków występ nie wznosi go na wyższy poziom. Chwilami można odnieść wrażenie, że ekspresję artystki znanej z " Sekretu Madeleine Collins " maksymalnie ograniczają przestrzelone, reżyserskie wybory. Boutefeu zostaje przecież niemal unieruchomiona w statycznych kadrach, wyłącznie deklamując zdania Zofii i przywdziewając kolejne kostiumy. Jeśli więc ktoś na poważnie zastanawiał się, czy Wiseman powinien wykraczać poza formułę dokumentu obserwacyjnego, jego nowy film daje jednoznacznie negatywną odpowiedź. Niewiele zaryzykuję stwierdzając, że " Un couple " zalicza się do jego najsłabszych osiągnięć, a od autora takich arcydzieł jak " Titicut Follies " i " Welfare " zwykliśmy oczekiwać o wiele, wiele więcej.