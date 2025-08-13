Recenzja filmu Bugonia (2025) Bugonia (2025) Yórgos Lánthimos Emma Stone Jesse Plemons

Rodzaje naiwności

Oto prosta lekcja ze współczesnej korpo-nowomowy: za pomocą ładnych i pustych słów można zamknąć usta każdemu: inkluzywnie go obrazić, różnorodnie złamać i etycznie przechytrzyć. Po "Rodzajach