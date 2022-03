Wszystko gra

Maciej Karaś, Karolina Gruszka Polski Instytut Sztuki Filmowej

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Pokromski Studio



Mało rzeczy drażni mnie w polskim kinie równie mocno co podejście twórców do młodego widza. Kiedy już znajdą się jacyś chętni, żeby nakręcić film skierowany do audytorium w wieku szkolnym, efekty ich starań przywodzą zazwyczaj na myśl pracę domową z nielubianego przedmiotu. Odrobioną bez serca i na pół gwizdka, w przekonaniu, że skoro odbiorca jest mały, to mało mu do szczęścia potrzeba. Jak więc pewnie domyślacie się, do ekranizacji powieści Agnieszki Dąbrowskiej podchodziłem podejrzliwie i bez entuzjazmu. Rodzima produkcja familijna rozgrywająca się w świecie pasjonatów e-sportu? Raczej LOL niż " League of Legends " - myślałem. Ostatecznie okazało się jednak, że mój defetyzm był nieuzasadniony. " Za duży na bajki " to film zrobiony z szacunkiem do publiki: starannie napisany, świetnie obsadzony, wreszcie - last but not least - mówiący przystępnie i lekko o sprawach wagi ciężkiej.Tytułowy bohater, Waldek ( Maciej Karaś ), nie może uskarżać się na nadmiar obowiązków. Otoczony opiekuńczymi skrzydłami mamy ( Karolina Gruszka ) spędza głównie czas przed ekranem komputera, przygotowując się do wielkiego turnieju gamingowego. Słodkie nieróbstwo kończy się z chwilą, gdy rodzicielka ląduje w szpitalu, a opiekę nad chłopcem przejmuje tymczasowo jego ciocia ( Dorota Kolak ). Ekscentryczna, pełna wigoru krewna szybko zaprowadza w domu nowe porządki. Waldek - przyzwyczajony dotąd do tego, że wszystko dostawał pod nos - zaczyna niechętnie sprzątać i gotować, zmienia fatalne nawyki żywieniowe, a także próbuje pozbyć się zbędnych kilogramów za kierownicą roweru. Obstawiam, że w głowach co poniektórych Czytelników zapaliła się właśnie czerwona lampka: gwałtu rety, filmowcy utrwalają szkodliwy stereotyp gracza jako niezaradnego lenia i! Zgaście pochodnie i odłóżcie widły - " Za duży na bajki " nie jest opowieścią o zgubnych skutkach miłości do gier wideo. Raczej o tym, że i w prawdziwym, i w wirtualnym świecie najskuteczniejszą receptą na zwycięstwo jest nieustanna praca nad sobą.W filmie Kristoffera Rusa ów wysiłek podejmą w końcu wszyscy bohaterowie. Waldek nauczy się samodzielności. Mama zrozumie, że nie może obchodzić się z dorastającym synem jak z bezbronnym pisklakiem. Ciotka zostawi za sobą bolesną przeszłość. Z kolei najlepszy przyjaciel ( Patryk Siemek ) zacznie się wreszcie zachowywać, jak na najlepszego przyjaciela przystało. W dydaktycznym ferworze twórcy nie zapominają na szczęście o tym, że ich głównym zadaniem jest opowiedzenie angażującej emocjonalnie historii. Do przemiany każdej z postaci wiedzie więc długa i najeżona przeszkodami droga, zaś humor sytuacyjny i dialogowy daje wytchnienie po chwytających za gardło scenach dramatycznych. Zgodnie z tytułem " Za duży na bajki " nie próbuje mamić widzów łatwym optymizmem i bezgraniczną wiarą w happy end. Pokazuje za to, jak szczera rozmowa pozwala przezwyciężyć strach, a także daje siłę do stawienia czoła kłopotom.Skoro o problemach mowa, trzeba zaznaczyć, że film ma ich kilka. Irytuje zwłaszcza będąca pójściem na łatwiznę (albo taniznę) fabularna elipsa w trzecim akcie. Odpuszczając inscenizację finałowego konkursu, Rus jednym montażowym cięciem wytraca napięcie budowane przez cały seans. To tak, jakby twórcy " Rocky’ego " zrezygnowali w ostatniej chwili z pokazania pojedynku tytułowego boksera z Apollo Creedem. " Za duży na bajki " posiada na szczęście tyle wdzięku, że można mu wybaczyć mało przekonujący portret świata gamingu jaki i parę niepotrzebnie rozwleczonych scen. Przede wszystkim komediodramat Rusa ma jednak fantastycznego odtwórcę tytułowej roli. Debiutant Maciek Karaś zachwyca naturalnością, bez trudu balansuje między powagą a żartem i nawet przez moment nie pozwala się przyćmić takim ekranowym wyjadaczom jak Kolak Gruszka czy wcielający się w dziadka bohatera Andrzej Grabowski . Mówiąc krótko, wbija aktorską platynę.