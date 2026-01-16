Recenzja filmu Zapiski śmiertelnika (2025) Zapiski śmiertelnika (2025) Maciej Żak Ireneusz Czop Magdalena Boczarska

Nuda nieskończoności

Twórców filmu cechują szlachetne zamiary. Próbują oni przedstawić los człowieka, który ma już dość, dla którego mozaika drobnych potknięć i niepowodzeń ułożyła się w ciężar nie do uniesienia.