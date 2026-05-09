Recenzja serialu Morfeusz (2026) Morfeusz (2026) Maciej Migas Kamil Szeptycki Andrzej Grabowski

W objęciach Morfeusza

Nie wszystkie wątki spinają się tu w zadowalający sposób, nie każda z postaci dostaje to, na co zasłużyła, ale w finałowym odcinku wreszcie mamy dramaturgię i tempo, które chciałoby się oglądać