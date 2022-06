Na rubieżach galaktyki

Walt Disney Studios

Lucasfilm

Disney Enterprises, Inc.

Grudzień 2019, odsłona pierwsza: na ekrany kin wchodzą " Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie " wieńczące najnowszą trylogię kultowej sagi. Film przyprawia o zażenowanie i zarabia zdecydowanie poniżej oczekiwań. Narracyjnie jest typową ofiarą współczesnej sequelozy, efektem wykalkulowanego i cynicznego polegania na nostalgii. W moich oczach tyleż przewidywalne, co absurdalne zwroty akcji oraz mielizny pędzącej na złamanie karku fabuły " Skywalkera " odbierają prestiż gwiezdnowojennej marce, która potknięcie zaliczyła także w 2018 roku miałkim " Hanem Solo ".Grudzień 2019, odsłona druga: na platformie streamingowej Disney+, dostępnej wówczas niemal wyłącznie w USA, pojawiają się finałowe odcinki pierwszego sezonu " The Mandalorian " inicjującego seriale aktorskie osadzone "dawno, dawno temu w odległej galaktyce". Trudno o produkcję bardziej kontrastującą z IX epizodem sagi. Twórca, Jon Favreau , serwuje nam wszak kosmiczny western o zaskakująco prostej historii, w którym eksplorujemy stworzone przez George'a Lucasa uniwersum w naprawdę niespiesznym tempie. Dość wyraźna odrębność fabularna każdego odcinka, przywodząca na myśl klasyczne seriale przygodowe z potworem lub questem tygodnia, jeszcze bardziej dystansuje tę disnejowską produkcję od kinowych blockbusterów. I choć niekiedy " The Mandalorian " zdaje się aż za bardzo oddalać od głównego wątku, odwlekając finałową konfrontację, to i tak wolałem ponudzić się chwilami na serialu Favreau lub nie przejąć się epizodycznymi postaciami, niż oglądać kolejną upakowaną w 140 minut, pozbawioną Mocy papkę.Tytułowy mandalorianin to samotny i powściągliwy zamaskowany łowca głów, którego rys czerpie garściami z granych przez Clinta Eastwooda , bezimiennych postaci z westernów Sergio Leone . Rutyniarskie życie głównego bohatera zmienia się jednak, gdy jednym z celów do likwidacji okazuje się dziecko, przedstawiciel tej samej rasy, co być możne najbardziej ikoniczna postać uniwersum, Mistrz Yoda. " The Mandalorian ", obok rozmaitych przygód poszukiwacza nagród, błyskawicznie wprowadza więc świeże wątki niespodziewanego rodzicielstwa, konieczności sięgnięcia po dawno zardzewiały rezerwuar emocji i uczuć, a także dylematu moralnego, przed którym staje protagonista, Mando. Ocalenie dziecka i niewykonanie zlecenia mogą bowiem oznaczać dla niego zawodową marginalizację oraz stanie się celem innych łowców.Twórcy serialu wprawdzie osadzają akcję w dobrze znanym fanom "Gwiezdnych wojen" środowisku, ostatnio aż nazbyt eksploatowanym, jednakże dość subtelnie operują nostalgiczną amunicją. Wydarzenia przedstawione w " The Mandalorian " rozgrywają się pięć lat po finale " Powrotu Jedi " – niedługo po upadku Imperium, a przed powstaniem Najwyższego Porządku – ale raczej stronią od gwiezdnowojennej historii przez duże H, skupiając się głównie na jej rubieżach. Również postacie, za którymi podążamy, nie są młodszymi lub starszymi wersjami znanych person z tego uniwersum. I choć gościnnie pojawiają się też starzy przyjaciele, ciężar opowieści spoczywa na relacji Mando i początkowo bezimiennego Dziecka. Nostalgiczny ładunek bazuje więc przede wszystkim na motywach wizualnych – tajemnicza istota przypomina nam dziecięcą inkarnację arcymistrza Jedi (zachwyceni fani błyskawicznie ochrzcili uroczego brzdąca Baby Yodą), a fach protagonisty i jego mandaloriańska zbroja uruchamiają skojarzenia z Bobą Fettem. Dostajemy więc nową historię i nowe postacie w znajomym świecie, chociaż formuła serialu proponuje zupełnie inny tryb i tempo jego odkrywania. Zazwyczaj owa peryferyjność jest ożywcza i fascynująca, czasami jednak potrafi nieco znużyć, co w moim wypadku chroniło przed binge watchingiem.Jedną z największych zalet produkcji Disney+ pozostaje jednak kunszt wykonania. Serial pełen jest efektów wizualnych z generowanymi cyfrowo sceneriami, które bezszwowo łączą się z efektami praktycznymi (Baby Yoda to w głównej mierze animatroniczna lalka) i innymi tradycyjnie filmowanymi elementami, jak aktorzy czy rekwizyty. Niemała w tym zasługa nowatorskiej technologii wykorzystanej przez zespół Jona Favreau (skądinąd reżysera imponujących wizualnie wersji live action " Księgi dżungli " i " Króla Lwa "). W " The Mandalorian " bowiem po raz pierwszy wykorzystano na tak dużą skalę monstrualny, sferyczny ekran ledowy, na którym (w przeciwieństwie do green screenu) wyświetla się pożądane scenerie. W czasie rzeczywistym można je modyfikować, manipulować ich oświetleniem czy ostrością. Na takim plastycznym tle filmuje się aktorów i niezbędną scenografię, co ostatecznie znacznie skraca proces postprodukcji i tworzy jednorodną całość – doskonałą iluzję. Już dawno nie czułem tak namacalnej materialności niematerialnego. Gwiezdnowojenny serial wyznacza więc nowy standard efektów wizualnych, a jednocześnie składa hołd estetyce, jaką znamy z pierwszej trylogii George'a Lucasa W 2020 roku pojawił się drugi sezon " The Mandalorian ", który tylko podniósł poprzeczkę – jest dynamiczniejszy, wiodący wątek się zagęszcza, a jednocześnie serial pozostaje wierny poetyce ustanowionej w pierwszych ośmiu odcinkach; jego krnąbrność jest wciąż imponująca, nadal też nie znajdziemy tam wyraźnych śladów nieznośnej bylejakości czy szaleńczego odhaczania twistów. Konsekwentna osobliwość tej produkcji (podobne odczucia miałem zresztą wobec marvelowskiego " WandaVision ", innego serialu Disney+ dystansującego się stylistycznie od macierzystego uniwersum) przywraca mi wiarę w podupadłą markę i niesie nową nadzieję, że zapowiedziany na przyszły rok trzeci sezon także nie zawiedzie wysokich oczekiwań.