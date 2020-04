Bułgarski pościg – z wizytą na planie "Kierunek: Noc"

zdjęcia z wizyty na planie





Bułgaria może i nie kojarzy się z hollywoodzkim El Dorado, ale na rozległych przedmieściach stołecznej Sofii mieści się nie lada studio, gdzie kręciło się jeszcze za socjalizmu, kiedy to tamtejsze kino przeżywało swój rozkwit. O ironio, dziś bywa tam John Rambo. I Tomek Bagiński Nie wyzłośliwiam się, bynajmniej, Nu Boyana Studios to fascynujące miejsce, gdzie, idąc do jednej z hal zdjęciowych, mija się budowle antycznego Rzymu i nowojorskie ulice. Przez ostatnią dekadę z hakiem zrealizowano tu niejeden mocny film akcji (i parę słabszych), a rzeczone studio szczególnie, jak się wydaje, upodobał sobie Sylvester Stallone . Ba, kiedy akurat plan wizytowała delegacja polskich dziennikarzy, w tym i ja, trwały tam jeszcze prace nad ostatnimLecz pod koniec sierpnia zeszłego roku zaproszono nas tam z zupełnie innego powodu, nie były nim nawet wypadające wtedy moje urodziny. Mieliśmy bowiem zobaczyć, jak powstaje, serial Netflixa inspirowany nawet nie tyle powieścią Jacka Dukaja , co jej fragmentem. Brzmi dziwnie? Nie tylko dla potencjalnego odbiorcy. "– opowiada Tomasz Bagiński , producent wykonawczy tego projektu. –A chodzi o "Starość Aksolotla", iście multimedialny projekt, przy powstaniu którego obaj panowie swojego czasu pracowali. Tyle że z cyfrowej książki traktującej o wizji przyszłości pozbawionej biologicznych form życia, gdzie części ludzkości udało się zdigitalizować swoją świadomość, jak zresztą mówi wyżej Bagiński , wycięto zaledwie kilka zdań. Stąd trudno traktować zbliżający się serial inaczej niż jedynie inspirowany prozą Dukaja , choć akurat w tym przypadku nawet i akapit może stanowić mocny fundament fabularny. Chodzi, po krótce, o losy załogi i pasażerów samolotu usiłujących uciec przed nie tyle nadchodzącą, co dziejącą się już apokalipsą. Stany Zjednoczone zniknęły z mapy i choć Europa jakoś się jeszcze trzyma, to trudno umknąć przed, jak się wydaje, nieuniknionym. Zwłaszcza że na pokładzie panuje atmosfera napięcia i nieufności.Sporo tu niewiadomych, ale grzechem byłoby cokolwiek zdradzić. Zanim jednak ta część czytających te słowa, która zna powieść Dukaja , uśmiechnie się z tryumfalną wyższością, niech odnotuje lepiej, że uprzednia lektura niekoniecznie przyniesie spodziewane odpowiedzi.– mówi Bagiński . Zresztą sam Dukaj , zdaje się, pomysłowi przyklasnął, bo, jak opowiada George (który pracował już poprzednio z Netflixem przy paru projektach; jednym z nich było):Podczas naszej wizyty byliśmy świadkami realizacji sceny – jak się domyślam, bo nie zdradzono nam detali scenariuszowych – akcji. Pod wysokim dachem hali umieszczono spory fragment samolotu, który, umocowany na dużym podnośniku, trząsł się, niemiłosiernie, dając popalić próbującej utrzymać się na nogach obsadzie. Pozwolono nam także zwiedzić inny kawałek pojazdu, ten z kokpitem, gdzie niemal wszystko było na swoim pierwotnym miejscu, co nie jest przecież regułą; zwykle podobna scenografia wymaga sporych przeróbek, żeby ekipie kręciło się łatwiej.– mówi George . – Bagiński dodaje:Atutem serialu ma być także międzynarodowa obsada i choć wszyscy aktorzy mówią głównie po francusku, to usłyszymy i inne języki, w tym polski. Niejakiego Jakuba, pasażera lotu z Brukseli ku nieprzebranej ciemności, gra Ksawery Szlenkier . Zapytany o research do roli, mówi:. A tego nie było, jak już zresztą zostało powiedziane, zbyt dużo, lecz reżyserujący serial duet Inti Calfat Dirk Verheye starał się przekuć trudność na zaletę:Choć, jak bodaj każdy dopiero rodzący się projekt, obwarowany był wtedy całym mnóstwem obostrzeń, od czasu do czasu twórcom, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać, to i owo się wymknęło. Stąd wiemy chociażby, że całość akcji nie będzie toczyć się na pokładzie feralnego – a może zbawiennego? – lotu i konieczne będą lądowania w różnych miejscach, lecz główną areną konfliktów charakterologicznych pozostanie ciasny kadłub. Te z kolei wybuchać będą nie tylko ze względu na panikę związaną z końcem znanego nam świata, ale i wynikać z różnic narodowościowych, rasowych oraz majątkowych.– mówią reżyserzy. –. A i my zapewne, solidarnie, będziemy trzymać kciuki za rodzynka Polaka, choć, jak dodają Calfat Wszystkie odcinki "Kierunku: Noc" będą dostępne na Netflixie od 1 maja.