Willem Dafoe o pracy nad "Van Gogh. U bram wieczności"

Rozmawiamy z nominowanym do Oscara aktorem.

Kiedy kamera pokazuje, że malujemy, to robimy to naprawdę. Było to niemałe wyzwanie, ale sprawiło, że film jest wyjątkowy. Willem Dafoe

Faktycznie! Lubię szczególnie jedno zdanie, które wypowiada moja postać, czyli dobiegający czterdziestki rzeźbiarz-pasjonat wykonujący na co dzień pracę fizyczną. Cieszy się, że nie zyskał rozgłosu i dodaje: "Miałem dzięki temu czas, żeby się rozwinąć". To bardzo zabawne, jest w tym trochę prawdy i rozumiem, o co mu chodzi. Jednocześnie to dobry żart z artystów i ich aspiracji.W 2010 roku wystąpiłem w jego filmie, który kręciliśmy w Izraelu. Julian to mój przyjaciel, znamy się od wielu lat, w Nowym Jorku mieszkamy obok siebie. Czasem zaglądam do jego studia i patrzę, jak tworzy obrazy. Dotychczas nie pracowałem z nim jednak nad równie ważną i wymagającą rolą jak ta w. Było to fantastyczne i intensywne przeżycie oraz wielki skok dla nas obu – także jeśli chodzi o naszą przyjaźń. Julian to wielkoduszny i znakomity nauczyciel, który pokazał mi, na czym polega malarstwo. Uwielbiam ten film, praca przy nim była dla mnie wielką radością.Spędziliśmy przy sztalugach bardzo dużo czasu. Pomagała mi również francuska artystka Edith Baudrand. Oboje uczyli mnie, jak malować. Był to klucz do zagrania tej postaci i do tego filmu w ogóle. Scenariusz jest mocny i ma piękne dialogi — wiele z nich zostało pożyczonych z listów van Gogha, a tylko część jest wymyślona. Kręciliśmy w miejscach, w których on niegdyś mieszkał. Było to niezwykłe doświadczenie: siedzieć godzinami na łonie natury i malować. Film jest w istocie właśnie o malarstwie, któremu oddałem się bardzo intensywnie. Trzeba pamiętać, że nie robiliśmy cięć, nie używaliśmy zastępczych malarzy, nie wstawialiśmy zbliżeń, żeby ukryć, kto w rzeczywistości maluje. Kiedy kamera pokazuje, że malujemy, to robimy to naprawdę. Było to niemałe wyzwanie, ale sprawiło, że film jest wyjątkowy. Dzięki temu nie jest zwykłym filmem biograficznym lub prostą ilustracją czyjegoś życia. Stał się przekazem subiektywnego doświadczenia. Wyobrażamy sobie, jakim człowiekiem Vincent van Gogh mógł być.Próbowałem po prostu robić to tak dobrze, jak tylko umiałem. Julian uczył mnie, jak malować po trosze w stylu van Gogha, a po trosze tego, jak on sam maluje. Dowiedziałem się wielu rzeczy i technicznych szczegółów, które wpłynęły na moje postrzeganie sztuki i rzeczywistości. Uczyłem się, jak robić poszczególne ruchy pędzlem, jak dotykać płótna, jak patrzeć i malować światło, a nie tylko śpieszyć się i za wszelką cenę oddawać w obrazie reprezentację rzeczywistości. Przekonałem się, żeby nie bać się używać kolorów: kolor powinien oddawać to, jak widzisz świat, przekazywać twoją ekspresję.Bardzo! Kręciliśmy film, kiedy był tam zimno i można było odczuć samotność. Latem Prowansja wygląda pięknie, wszędzie są turyści, ale zimą jest pusto, ponuro, a słoneczniki są martwe i wysuszone. Kiedy tam mieszkaliśmy, cały czas pracowałem, malowałem, kręciliśmy kolejne sceny. W całości zanurzyłem się w tym miejscu. Nie było obok mnie żony, spędzałem czas sam, malowałem na świeżym powietrzu. Sprzyjało to medytacji i rozważaniom nad charakterem i osobowością van Gogha.Czasem zjem jakąś rybkę.Zdecydowanie. Natura była ściśle związana z jego duchowymi poszukiwaniami. Religia i duchowość bardzo mnie interesują — szczególnie teraz, kiedy jestem coraz starszy. Jeśli nie przygotowujesz się do śmierci i nie myślisz ani o niej, ani o tym, jak dobrze i bez strachu przeżyć własne życie, to jesteś głupcem. A jedyny sposób, by się do tego przygotować, to zgłębić podstawowe kwestie egzystencjalne.Myślę, że tak. Van Gogh pod koniec życia pogodził się z wizją własnej śmierci. Pisał, że nie chce jej na siebie sprowadzać, ale gdyby sama przyszła, przywitałby ją z akceptacją. Nie chciał umierać. Opowiadamy tylko jedną z możliwych wersji ostatnich lat jego życia, ale niewykluczone, że nie popełnił samobójstwa, że ktoś go postrzelił. Mamy trochę dowodów na poparcie tej tezy, inni dowodzą czegoś wręcz przeciwnego – ale nie o to w tym momencie chodzi. W czasie, kiedy toczy się akcja filmu, van Gogh miał bardzo produktywny okres i był nastawiony do życia całkiem optymistycznie – widać to w listach, które pisał do swojego brata. Wydaje się jasne, że najtrudniejsze było dla niego pogodzenie ekstazy, jakiej doświadczał będąc blisko natury i malując, z codziennym, zwyczajnym życiem, z prostymi czynnościami i relacjami z ludźmi. Malował wówczas niemal jeden obraz dziennie. Pod koniec życia był niezwykle twórczy i pełen energii.Tak – to zupełnie inny film. Poznałem twórcóww Los Angeles. Szanuję wysiłek, jaki włożyli w swój projekt, ale podeszli do tej postaci zupełnie inaczej niż my. Ich intencje były odmienne, do czego mieli zresztą pełne prawo.Próbowali zrobić animację oddającą styl plastyczny tego malarza – to interesujący pomysł, ale mnie bardziej pochłonęło samo malowanie. Nie chcę porównywać obu filmów. Autorzyto bardzo mili ludzie i wykonali ważną pracę. Ja natomiast byłem całkowicie skupiony na tym, co próbowaliśmy zrobić my – pokazać malarstwo, które dzieje się na waszych oczach.