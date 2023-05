"Andor": twórca serialu Tony Gilroy oskarżony o łamanie zasad strajku scenarzystów

Tony Gilroy zapewnia: nie jestem łamistrajkiem



W rozmowie z "The Hollywood Reporter" twórca " Andora Tony Gilroy zapewnił, że w związku ze strajkiem scenarzystów nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w realizacji drugiego sezonu serialu Disney+. Oświadczenie artysty jest reakcją na krytykę, jaka spadła na niego w mediach społecznościowych ze strony kolegi po fachu, Abdullaha Saeeda Gilroy zdążył zakończyć pisanie scenariuszy drugiego " Andora " przed 2 maja, czyli dniem, w którym rozpoczął się strajk. W ubiegły piątek wyszło jednak na jaw, że twórca - pomimo tego, że nie przebywa na planie zdjęciowym - nadal bierze udział w pracach nad serialem. Jako producent uczestniczy bowiem w przesłuchaniach aktorów, a także ma wpływ na dobór wykorzystanej w " Andorze " muzyki.- napisał na Instagramie Saeed ("Deli Boys") -Jak informuje "The Hollywood Reporter", w ubiegłym tygodniu hollywoodzkie studia, w tym Disney, wysłały do twórców swoich seriali wiadomości. Wytwórnie domagały się kontynuowania zakontraktowanych, niemających związek z pisaniem, usług w trakcie strajku. Według Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) powyższe praktyki są niedopuszczalne. Żaden członek stowarzyszenia będący jednocześnie scenarzystą i producentem serialu nie może podczas strajku wykonywać m.in. takich zadań jak poprawki w dialogach i fabule czy zmiany dyspozycji dla działu technicznego i reżyserów.Więcej na temat strajku scenarzystów w Hollywood przeczytacie TUTAJ