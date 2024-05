Pinokio morderczym psychopatą. Peter Stormare jako Dżepetto

Pinokio prawdziwym mordercą

Film nosi tytuł. Za jego reżyserię odpowiadać będzie Fin, najlepiej znany z serii familijnej " Superfutrzak ".Jako Dżepetto w filmie wystąpi(" John Wick 2 "). Scenariusz przygotowała Paulie Siegel.Dżepetto tworzy Pinokia na podobieństwo swojego niedawno zmarłego syna. Do wykonania lalki wykorzystał drewno, które zostało porzucone na miejscu zbrodni i przeklęte przez Agathę, kapłankę mrocznego kultu. To sprawia, że Pinokio zmienia się w psychopatycznego mordercę. Tymczasem do miasteczka sprowadza się Nancy i jego syn Charlie, którzy szukają miejsca, by zacząć wszystko od nowa. Jednocześnie Georgina, policyjna detektyw, rozpoczyna śledztwo w sprawie przeciwko kapłance.W obsadzie są: Vicki Berlin jako Nancy i Daniel Nuta jako lokalny gangster.Zdjęcia planowane są na początek 2025 roku.