"Assassin’s Creed Shadows" będzie hitem - przekonuje szef Ubisoftu

"Śmierć Ubisoftu" odwołana? Szef studia chwali się wynikami przedsprzedaży "Assassin’s Creed Shadows"

Zwiastun gry "Assassin’s Creed Shadows"

Gra, choć wciąż nie została wydana, to od wielu miesięcy skupia na sobie uwagę wielu użytkowników mediów społecznościowych. W świetle problemów finansowych studia wiele osób twierdzi, że Ubisoft jest tuż nad przepaścią i ewentualna porażka sprzedażowa nowego "Assassin’s Creed" stanowiłaby gwóźdź do trumny.Jednak Guillemot twierdzi, żebędzie hitem. Podczas prezentacji sprawozdania finansowego ujawnił, że. Tamten tytuł ostatecznie okazał się drugą najlepiej sprzedającą się grą całego cyklu.Gramiała pierwotnie trafić do rąk graczy w listopadzie ubiegłego roku. Potem przełożono ją na luty, mimo że na miesiąc ten zaplanowane były już inne duże tytuły (" Kingdom Come: Deliverance II ", " Civilization VII ", " Avowed " i " Monster Hunter Wilds "). W styczniu Ubisoft ponownie przesunął datę premiery, tym razem na 20 marca.