Ubisoft sprzedaje udziały Tencentowi! Powstaje nowa spółka

AKTUALIZACJA

Tencent zainwestował w przedsięwzięcie 1,16 miliarda euro, obejmując 25% udziałów w nowej spółce. Pozostałe 75% pozostaje w rękach Ubisoftu, który zachowuje pełną kontrolę kreatywną nad swoimi markami.To strategiczny ruch, który ma pomóc Ubisoftowi przetrwać trudniejsze czasy, zwiększyć tempo rozwoju oraz skuteczniej konkurować na rynku. Zamiast sprzedawać całą firmę, Ubisoft postanowił przyjąć ogromny zastrzyk gotówki od Tencentu, by wzmocnić swoje najważniejsze serie i zagwarantować ich przyszłość.Choć na razie nie wiadomo, jak wpłynie to bezpośrednio na zespoły deweloperskie, partnerstwo z Tencentem może oznaczać większe budżety, lepsze planowanie i – miejmy nadzieję – lepsze gry w obrębie kluczowych marek Ubisoftu.Portal Insider Gaming dotarł do maila wysłanego pracownikom Ubisoftu, dotyczącego współpracy z Tencentem: