"Assasin’s Creed Shadows" znowu opóźniony. Kiedy premiera?

W oficjalnym oświadczeniu studia Ubisoft Marc-Alexis Côté, programista i level designer najnowszej części serii, stara się wyjaśnić powody stojące za decyzją o opóźnieniu oczekiwanej przez fanów gry. Możemy tam przeczytać następujące słowa:- czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu.Marc-Alexis Côté odnosi się tutaj do szeroko zakrojonego programu testowego gry, w którym rzesze zainteresowanych graczy dzieliły się uwagami na temat niedociągniętych detali rozgrywki czy ewentualnych błędów, przeoczonych w trakcie produkcji najnowszej części " Assassin's Creed ".Co ciekawe, dziennikarze amerykańskiego Forbesa zauważają, że być może troska o minimalizację błędów i dialog ze społecznością mogą nie być jedynymi powodami opóźnienia nadchodzącego " Assassin’s Creed Shadows ". Niezależnie od tego, jak empatycznie brzmią słowa Côté, powód opóźnień może być dużo bardziej pragmatyczny.Zdaniem dziennikarzy Forbesa, leży on w niekorzystnym grafiku lutowych premier, mogących zagrozić odpowiedniemu sukcesowi komercyjnemu nadchodzącego " Assasssina ". " Shadows " miało bowiem rywalizować z premierami " Kingdom Come: Deliverance II ", " Civilization VII ", " Avowed " i " Monster Hunter Wilds ". Z kolei nowa marcowa data sprawia, że premiera nowego projektu Ubisoftu nie ma konkurenta w postaci innego dużego tytułu AAA.