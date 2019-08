Soderbergh w tajemnicy kręci nowy film z Meryl Streep

Getty Images © Steven Ferdman



Kilka lat temu Steven Soderbergh zamierzał porzucić kino, ale szybko okazało się, że potrzeba reżyserowania jest u niego silniejsza od chęci poświęcenia czasu innym pasjom. Teraz jest tak zapracowanym twórcą, że ledwo co skończył jeden film (, który będzie miał swoją premierę w Wenecji ), a już zaczął zdjęcia do kolejnego obrazu.O projekcie na razie niewiele wiadomo. Sam Soderbergh ujawnił jedynie jego tytuł, który brzmi. Dodał również, że będzie to pierwszy film w historii kręcony przy użyciu dopiero co wyprodukowanych kamer RED Komodo Dragon.Portal The Playlist dotarł do kilku dodatkowych informacji. Twierdzi, że w obsadzie filmu są m.in.: Meryl Streep (która wystąpiła też) oraz Gemma Chan ).