Był Gosling, będzie... Oto nowa gwiazda filmu "The Actor"

"The Actor" – o czym opowie film?

Holland, Chan – najważniejsze role

Zakończyły się zdjęcia do ekranizacji powieści Donalda E. Westlake'a . W filmie o tytulemiał zagrać Ryan Gosling , lecz musiał zrezygnować z roli ze względu na inne zobowiązania. Teraz poznaliśmy jego ekranowe zastępstwo. W obsadzie projektu twórcy Duke’a Johnsona są André Holland ) i Gemma Chan ).Akcja literackiego pierwowzoru rozgrywa się w latach 50. Głównym bohaterem jest nowojorski aktor Paul Cole, który zostaje pobity i zostawiony na pewną śmierć w Ohio. Cierpiący na amnezję i zagubiony w tajemniczym małym miasteczku stara się wrócić do domu, aby odzyskać utracone życie, miłość oraz tożsamość.Na ekranie pojawią się także: Tracey Ullman Joe Cole . Reżyser zaadaptował scenariusz we współpracy ze Stephenem Cooneyem. Gosling pozostał zaangażowany w projekt jako jeden z producentów wykonawczych. André Holland to aktor występujący w filmachczy. Pojawił się także w serialach. Niedawno mogliśmy oglądać go w dystrybuowanym przez Netfliksa filmieoraz w kanibalistycznym romansieNim Gemma Chan pojawiła się w kasowym hicie, grała m.in. w filmachczy. Jej kariera nabrała rozpędu, a aktorka wystąpiła w wysokobudżetowych produkcjach Marvela . Zagrała także u boku Florence Pugh . Jej ostatnim projektem jest powstały dla Apple TV+ serial-antologia o tytule