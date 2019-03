BIULETYN: Netflix odświeży "Klub "Baby-Sitter"

Netflix zamawia 10-odcinkowy serial. Będzie to nowa ekranizacji popularnego w Ameryce cyklu powieściowego Ann M. Martin. Prowadzącą została Rachel Shukert. [za: The Hollywood Reporter] Olivia Thirlby będzie jedną z gwiazd serialustacji ABC. Jest to remake izraelskiego serialu o tym, jak decyzja pary o pobraniu się wpływa na ludzi wokół nich. [za: Deadline] Margot Robbie będzie producentką musicalu, który wyreżyseruje Alethea Jones . Jest to opowieść o współczesnej kobiecie, która budzi się i odkrywa, że w tajemniczy sposób została przeniesiona do świata musicali z lat 40. ubiegłego wieku. Autorami scenariusza są Marla Mindelle i Jonathan Parks-Ramage. [za: The Hollywood Reporter]Powstanie kinowa wersja krótkometrażówki. Jest to komedia romantyczna osadzona w XIX wieku. Opowiada o młodej szlachciance, która stara się zainteresować swoją osobą potencjalnego kandydata na męża. Kobieta nie wie jednak, że Pan Malcolm ma całą listę warunków, które musi spełnić narzeczona zanim zdecyduje się ją poślubić. Spełnienie wszystkich punktów przez jakąkolwiek kobietę wydaje się graniczyć z cudem. W obsadzie filmu znalazły się: Gemma Chan Freida Pinto . [za: Deadline] Nzingha Stewart została wybrana na stanowisko reżysera filmu. Będzie to biografia Misty Copeland, pierwszej czarnoskórej baletnicy, która została prima baleriną American Ballet Theatre. [za: The Hollywood Reporter] John Rhys-Davies znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to adaptacja sztuki teatralnej o tym, jak to Charles Darwin, Thomas Huxley i biskup Samuel Wilberforce spotykają się współcześnie w domku przy plaży Malibu, by kontynuować XIX-wieczną dyskusję na temat naturalnej selekcji i Boskiego Planu. [za: Deadline] Timothy Hutton zagra jedną z głównych ról w niezatytułowanym serialu stacji FOX. Projekt jest amerykańskim remakiem australijskiego serialu. [za: Deadline]