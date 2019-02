"Batman Beyond" pełnometrażową kinową animacją?

Studio Warner Bros. pracuje podobno nad pełnometrażowanym animowanym filmem. Studio przygotowuje jednak film - nietypowo w przypadku swoich animacji - z myślą o kinowej dystrybucji. Czyżby efekt sukcesuFilm ma być oparty na popularnym serialu , który opowiadał o tym, jak w niedalekiej przyszłości podstarzały Bruce Wayne szkoli swojego następcę, Terry'ego McGinnisa. McGinnis był też bohaterem pełnometrażowej animacji(2000) i w międzyczasie został włączony do komiksowego uniwersum DC.DC nie potwierdziło oficjalnie informacji, ale podobno planowana data premiery filmu to 2022. Prace podobno są na wczesnym etapie. Do sieci wyciekły grafiki koncepcyjne potwierdzające, że bohaterem filmu będzie właśnie McGinnis.Czekamy na oficjalne potwierdzenie.