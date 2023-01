"Bez twarzy". Sequel powstanie? Nicolas Cage zdradza szczegóły

Zaskakujące szczegóły kontynuacji "Bez twarzy"

Dwa lata temu świat obiegła wieść, że Adam Wingard stanie za kamerą widowiska akcji " Face/Off 2 ". Będzie to kontynuacja wielkiego hitu Johna Woo Bez twarzy ". Czy projekt powstanie? Na to pytanie portalowi Collider odpowiedział ostatnio Nicolas Cage Nicolas Cage przyznał, że miał w sprawie kontynuacji filmu " Bez twarzy " jedno spotkanie. Było to jakiś czas temu, więc nie wie dokładnie, jaki jest obecny stan projektu. Ujawnił jednak, co sam wie o filmie.Otóż w " Face/Off 2 " może spodziewać się wielu nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Całość ma tworzyć bardziej skomplikowaną rozgrywkę niczym szachy 3D. Powodem komplikacji będzie podwojona liczba rywali. W filmie pojawią się bowiem nie tylko Castor Troy i Sean Archer, ale również ich dzieci, których przeznaczeniem jest stanąć do walki ze sobą. Nicolas Cage nie może się też doczekać pracy z Wingardem . Twierdzi bowiem, że mają podobną filmową wrażliwość. Szanuje go również za jego stosunek do różnych kinowych stylistyk.Oryginał w reżyserii Johna Woo opowiadał historię agenta FBI Seana Archera, który obsesyjnie tropi niebezpiecznego terrorystę Castora Troya. Gdy wreszcie dochodzi do konfrontacji, w wyniku strzelaniny ranny Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że wcześniej zdążył podłożyć w Los Angeles bombę biologiczną, a miejsce jej ukrycia zna tylko jego brat, przebywający w więzieniu Pollux Troy. Aby ocalić mieszkańców miasta, Archer decyduje się na niebezpieczną tajną misję: pozwala sobie przeszczepić twarz Castora i daje się zamknąć w więzieniu razem z Polluxem. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki, zmusza chirurgów do przeszczepienia mu twarzy agenta, po czym zabija wszystkich, którzy wiedzieli o zamianie. Życie Archera staje się koszmarem.