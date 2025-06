Nowi aktorzy w prequelu kultowego horroru

Powiększa się obsada "Crystal Lake"

Getty Images © Dia Dipasupil



Zobacz zwiastun filmu "Piątek trzynastego"

to serialowy prequel cyklu horrorów " Piątek trzynastego ". Serial opowie o wydarzeniach, które doprowadziły do śmierci Jasona Voorheesa . W roli jego matki – Pameli – zobaczymy Lindę Cardellini . Obowiązki showrunnera pełni Brad Caleb Kane (" Tokyo Vice "). Odcinki wyreżyseruje Michael Lennox (" Derry Girls "), który będzie pełnił też obowiązki producenta wykonawczego.Nowe nazwiska w obsadzie " Crystal Lake " to(na zdjęciu powyżej),. W obsadzie jest już William Catlett. Kessler zagra Brianę Brooks, Scoggins wcieli się w Dorfa, a Sundstrom przypadła rola Grace. Piątek trzynastego " trafił na ekrany w 1980 roku. Film dał początek serii sequeli, a w 2009 roku doczekał się remake'u. Przypominamy zwiastun oryginału z Adrienne King Będziesz marzyć, by to był tylko zły sen… Gdy po 25 latach od tragicznego utonięcia chłopca o imieniu Jason ponownie organizowany jest obóz letni nad sielskim jeziorem Crystal, las wypełnia się wesołym piskiem młodych letników i widokiem potajemnie romansujących zmysłowych opiekunów. Jednak gdy gwałtowna burza odcina obóz od świata, młodzi opiekunowie są bestialsko mordowani jeden po drugim.