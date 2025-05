Tak wygląda nowy Jason! Seria "Piątek 13-go" wraca do żywych?

Jak wygląda nowy Jason?

"Crystal Lake"… i co dalej? Ambitne plany twórców

Zwiastun filmu "Piątek 13-go"

, zanim jeszcze podróżował w kosmos czy wracał do żywych.– podsumował Rob Barsamian z Horror, Inc.Jednym z twórców pracujących nad nowym strojem był Greg Nicotero , specjalista od efektów specjalnych znany przede wszystkim z serialu " The Walking Dead ". Efekty udostępnione przez portal Adweek możecie zobaczyć poniżej.Premiera stroju Jasona była okazją do opowiedzenia o planach twórców. Wygląda na to, że produkowany prze A24 prequel serii, serial " Crystal Lake " ma być pierwszym elementem nowego etapu w rozwoju franczyzy.– zapowiada Sheri Conn z Horror, Inc.Serial, który zostanie pokazany na platformie Peacock, będzie rozgrywała się przed akcją filmu z 1980 roku. W roli matki Jasona, Pameli Voorhees wystąpi Linda Cardellini Oficjalne szczegóły fabuły serialu nie są znane. Według dostępnych źródeł Pamela będzie piosenkarką, która rezygnuje z kariery, by zająć się opieką nad swoim synem. Jego odmienność sprawia, że jest narażony na śmiech i ataki ze strony innych. Gdy w końcu dochodzi do tragedii zrozpaczona Pamela weźmie sprawiedliwość we własne ręce...Ostatnią filmową odsłoną serii pozostaje " Piątek 13-go " z 2009 roku.