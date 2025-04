Serialowy prequel "Piątku 13-ego" oficjalnie powstaje

"Crystal Lake" oficjalnie powstaje. Co wiemy o serialu?

Showrunner serialu Bradley Caleb Kane , który ma na swoim koncie takie seriale, jak " Fringe ", " Piraci ", " Wojownik ", pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem ogłaszającym początek produkcji serialu " Crystal Lake ". To pierwsza od 2009 roku i " Piątku 13-go " odsłona uwielbianej serii horrorów.Serial skupi się on postaci, która była morderczynią w oryginalnym " Piątku trzynastego ". Zagra jąSzczegóły fabuły serialu nie są znane. Według dostępnych źródeł Pamela będzie piosenkarką, która rezygnuje z kariery, by zająć się opieką nad swoim synem. Jego odmienność sprawia, że jest narażony na śmiech i ataki ze strony innych. Gdy w końcu dochodzi do tragedii zrozpaczona Pamela weźmie sprawiedliwość we własne ręce...Projekt jest w planach od dawna. Pierwotnie miał za niego odpowiadać Bryan Fuller . Za jego czasów do roli matki wskazywana była Charlize Theron . Wspólna produkcja A24 i platformy Peacock okazała się bardzo kosztownym przedsięwzięciem i ostatecznie z niej zrezygnowano. Jednak cały pomysł nie trafił do kosza – wcześniej walka o przejęcie praw do marki trwała latami. Na miejsce Fullera zatrudniono Kane’a