Kto zagra matkę Jasona z "Piątku Trzynastego"? Oto kandydatka

Serial "Crystal Lake" szuka swojej gwiazdy. Oto kandydatka

Getty Images © Emma McIntyre

"Crystal Lake" – unikalny pomysł na fabułę

Zobaczcie zwiastun ostatniej odsłony "Piątku Trzynastego"

Według poinformowanego w plotkach z Hollywood Jeffa Sneidera prace nad serialem mają rozpocząć się już tego lata. Tymczasem twórcy podobno podjęli rozmowy z aktorką, która może wcielić się w kluczową postać. Ich wyborem jest ponoć Linda Cardellini , znana z takich filmów jak " Green Book ", " Tajemnica Brokeback Mountain " czy produkcji z uniwersum Marvela . Na samym początku projektu rolę showrunnera miał wcielić się znany z " Hannibala Bryan Fuller . Pierwszy sezon miał kosztować nawet 85 milionów dolarów. Po długim okresie przygotowań studio A24 i platforma streamingowa Peacock, które tworzą " Crystal Lake ", zdecydowały się zmienić twórcę. Do tego przez lata producenci byli uwikłani w walkę o prawa do marki.Te problemy ostatecznie udało się rozwiązać., który sprawuje pieczę nad nadchodzącym serialem " To: Witajcie w Derry ".Aby określić pomysł na fabułę serialu, Fuller użył frazy "". Akcja miała rozpocząć się bezpośrednio po utonięciu młodego Jasona Voorheesa , a więc jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego " Piątku Trzynastego ". Każda z pierwszych czterech odsłon serii miała powstać na nowo, według innego pomysłu i z odmiennymi rozwiązaniami niż w oryginałach.Obecnie nie wiemy, czy zmiana showrunnera zakończyła też istnienie wyjątkowego konceptu na serial.