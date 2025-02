"Dune: Awakening" na PC z datą premiery. Zabawę można już zacząć

Stwórz swoją postać już dziś. Nie czekaj do maja

Zwiastun gry "Dune: Awakening" z datą premiery

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w grębędzie można zagrać już 20 maja. W dniu premiery gra będzie dostępna wyłącznie na PC.Cena gry wyznaczona została na. Dla osób, które kupią ją w przedsprzedaży, przewidziano miły upominek –. To element dekoracji bazy, będący terrarium, w którym mieszka mysz pustyni.Co więcej, przygodę zmogą rozpocząć już teraz. FuncomUdostępniono również narzędzie umożliwiające sprawdzenie, jak będzie prezentowała się gra na komputerze. Osoby, które skorzystają z tych dwóch narzędzi, otrzymają na start flameblade knife.to - jak zapowiada wydawca - "najbardziej ambitna" survivalowa gra MMO w otwartym świecie. Twórcy obiecują, że gracze będą mogli zrobić wszystko, co oferuje Arrakis, od jazdy na czerwiu, przez budowanie fortecy, po opanowanie mocy, którą skrywa planeta.