"Dune:Awakening" - widzieliśmy nową grę w uniwersum Diuny

W sercu Los Angeles, podczas eventu zorganizowanego przez Funcom oraz Warner Bros., mieliśmy przyjemność być świadkami przedpremierowego pokazu pierwszego odcinka "Dune: Awakening Direct". Prezentację, prowadzoną przez charyzmatyczną Soe Gschwind, wzbogaciło ujawnienie nowego zwiastuna oraz materiałów zza kulis gry, które rzucają światło na jej rozległy świat i innowacyjny gameplay. Dune: Awakening " to gra, która zabiera nas w pewnego rodzaju ewolucyjną podróż - od książki, przez film, aż po grę. Prezentacja podkreśliła kreatywny proces, jaki się odbył, oraz współpracę między zespołem Funcom a twórcami filmu "Diuna", mając na celu płynną integrację gry z filmową wizją uniwersum " Diuny ". Ta synergia twórcza, chociaż nie jest niczym nowym, gdyż widzieliśmy coś podobnego na wyższym poziomie w przypadku " Avatar: Frontiers of Pandora ", jest kluczowa dla osiągnięcia autentyczności i głębi świata przedstawionego w grze.Twórcy obiecują, że zastosowanie silnika Unreal Engine 5 zaoferuje graczom niespotykane do tej pory doświadczenia w gatunku gier survivalowych MMO. Dzięki zastosowaniu takich technologii, jak Lumen czy Nanite dostępnych w silniku Unreal Engine 5, światło będzie rozchodzić się po świecie gry tak naturalnie, jak to możliwe, zwiększając immersję i czyniąc brutalny świat Arrakis niemalże fotorealistycznym.Produkcja Funcomu zaoferuje szereg funkcji, które z pewnością zachwycą zarówno fanów uniwersum, jak i miłośników gier survivalowych MMO. Po przetrwaniu wystarczająco długo w tym bezwzględnym świecie, na graczy czekać będą takie wyzwania, jak budowanie baz, eksploracja pustynnych obszarów, nauka technik z Wielkich Szkół Imperium oraz nadrzędny cel - przetrwanie i dominacja na planecie Arrakis. To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na graczy. "Dune: Awakening" stawia na wolność gracza, kreatywność oraz interaktywność społeczną w ramach obszernego środowiska MMO, dążąc do dostarczenia unikalnych doświadczeń w tym, nomen omen, piaskowym świecie.Podczas prezentacji, Funcom zapowiedział powstanie kolejnych odcinków z serii "Dune: Awakening Direct", które mają przedstawić dodatkowe materiały z rozgrywki, wywiady oraz zaprezentować nowe funkcje w grze. Gra będzie dostępna na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a obecnie otwarte są zapisy do wersji beta.