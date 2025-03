TYLKO U NAS: Oto zwiastun familijnego "Dziadku, wiejemy!"

"Dziadku, wiejemy!" - co wiemy o filmie?

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok – rusza za nimi także smok.Rola Jagody będzie debiutem dla Anny Nowak . W roli jej dziadka Jeremiego zobaczymy Jana Peszka , mamę zagra Agnieszka Grochowska . W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz Sonia Roszczuk . Drugą rolę dziecięcą zagra Filip Tkaczyk.Reżyserką filmu jest Olga Chajdas . Scenariusz wyszedł spod pióra Emila Płoszajskiego . Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek . Producentkami filmu są Małgorzata Małysa Karolina Galuba z Furia Film. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM. Koproducentami są: moloko film, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Fale Loki Koki, Moderator Inwestycje, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytut Kultury Miejskiej operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, Abstraction Plan, Aneta Graff – Dąbrowska, New Wave Film oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Dziadku, wiejemy! " można będzie oglądać w kinach już od 9 maja.