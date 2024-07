"Dziadku, wiejemy!": Peszek, Grochowska i inni na zdjęciach z nowego filmu

Twórcy "Dziadku, wiejemy!" opowiadają o filmie. Zobacz pierwsze zdjęcia

O filmie "Dziadku, wiejemy"

– mówi Olga Chajdas Film wejdzie do kin w 2025 roku.– mówi producentka Małgorzata Małysa Jan Peszek dodaje:Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok- rusza za nimi także smok. Dziadku, wiejemy " to pełen humoru i ciepła film o rodzinie, przygodach i magii wyobraźni. Rola Jagody będzie debiutem dla Anny Nowak . W roli jej dziadka Jeremiego zobaczymy Jana Peszka , mamę zagra Agnieszka Grochowska . W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz Autorem scenariusza jest Emil Płoszajski . Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek . Producentkami filmu są Małgorzata Małysa Karolina Galuba z Furia Film. Dystrybucją zajmie się NEXT FILM.