"Dzień" – belgijski hit serialowy tylko w Playerze!

W lipcu do biblioteki Playera dołączył serial " Dzień ", belgijska produkcja kryminalna, która zaraz po premierze, trafiła na tamtejszą listę must-see! To emocjonalna jazda bez trzymanki. Historia opowiadana z wielu perspektyw, sprawia, że z każdym odcinkiem na jaw wychodzą nowe wątki, a sympatie widza zmieniają się jak w kalejdoskopie.Niewielkie flamandzkie miasteczko. Pewnego dnia jego spokój zaburza drastyczne wydarzenie - banda uzbrojonych złodziei napada na bank. Barykadują się w środku budynku, biorąc za zakładników grupę bezbronnych pracowników i klientów placówki. Na miejscu zjawia się policja, wyszkoleni negocjatorzy, a także media i zmartwieni mieszkańcy. Rozpoczyna się nerwowy wyścig z czasem! Przestępcy mają jednak niejednego asa w rękawie. Niebezpieczna gra w kotka i myszkę trwa 24 godziny.Dotąd spokojna belgijska prowincja, zamiera na jeden dzień, z zapartym tchem śledząc rozwój wypadków...Kamera ukazuje wydarzenia tego feralnego dnia z różnych perspektyw: próbującej negocjować z bandytami i ocalić życie zakładników policji, grupy dziennikarzy relacjonujących każdą minutę miasteczkowego dramatu, planujących kolejne kroki bandytów, a także walczących o życie zakładników i ich zrozpaczonych rodzin. Z każdym odcinkiem akcja zaczyna się zacieśniać, a nowe fakty wychodzą na światło dzienne... Kto wyjdzie zwycięsko z tej drastycznej próby sił?Na ekranie plejada belgijskich gwiazd. W rolach głównych wystąpią najbardziej rozpoznawalne nazwiska lokalnego kina: Jeroen Perceval 12-odcinkowa produkcja miała swoją premierę w piątek 10 lipca (2 odcinki) w Playerze. Kolejne odcinki serialu udostępniane są co tydzień. Platforma jest jedynym legalnym serwisem VOD w Polsce oferującym dostęp do tytułu.