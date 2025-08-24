Newsy "Szczęki" w czasie II wojny światowej. Zobacz zwiastun "Beast of War"
"Szczęki" w czasie II wojny światowej. Zobacz zwiastun "Beast of War"

Studio Well Go USA Entertainment zaprezentowało zwiastun swojego nowego dzieła – survivalowego thrillera "Beast of War", którego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej.

Zobacz zwiastun thrillera survivalowego "Beast of War"


"Beast of War" zadebiutowało kilka dni temu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Melbourne. W październiku film trafi na ekrany w Stanach Zjednoczonych. Planowana jest zarówno dystrybucja kinowa, jak i na VOD. Krótki zwiastun możecie zobaczyć poniżej:



Fabuła filmu została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. 1 grudnia 1942 roku australijska korweta morska HMAS Armidale została zatopiona przez japońskie samoloty podczas misji ewakuacji wojsk u południowych wybrzeży Timoru. Jeden z marynarzy, Edward "Teddy" Sheeana, mimo odniesionych ran kontynuował ostrzał z działa przeciwlotniczego. Zanim okręt zatonął, podobno udało mu się zestrzelić co najmniej jeden z wrogich samolotów. Jego odwaga uratowała życie wielu członkom załogi. W 2020 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wiktorii. Spośród liczącej 149 mężczyzn załogi przetrwało tylko 49. Pozostali zginęli w trakcie ataku lub później na morzu – z powodu wychłodzenia, pragnienia lub ataku rekinów. 

2018 rok. Kiah Roache-Turner na festiwalu w Toronto

Za sterami produkcji stanął Kiah Roache-Turner, którego polska publiczność może kojarzyć z goszczącego rok temu na polskich ekranach horroru "Gniazdo pająka". Rekin, którego zobaczymy na ekranie, jest połączeniem ważącego pół tony mechatronika z animacją komputerową. 

