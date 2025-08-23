Newsy Filmy "Moneyball" + "Air" = biografia Kobego Bryanta? Co wiemy o "With the 8th Pick"?
Filmy

"Moneyball" + "Air" = biografia Kobego Bryanta? Co wiemy o "With the 8th Pick"?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Moneyball%22+%2B+%22Air%22+%3D+biografia+Kobego+Bryanta+Co+wiemy+o+%22With+the+8th+Pick%22-162589
&quot;Moneyball&quot; + &quot;Air&quot; = biografia Kobego Bryanta? Co wiemy o &quot;With the 8th Pick&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Tommaso Boddi
Trwają prace nad filmem opowiadającym o Kobem Bryancie, zmarłym w 2020 roku koszykarzu. Projekt, zatytułowany roboczo "With the 8th Pick", powstaje dla studia Warner Bros.

Filmowa biografia Kobego Bryanta w drodze na ekran. Co wiemy o "With the 8th Pick"?


Scenariusz duetu Alex Sohn i Gavin Johannsen przykuł uwagę licznych studiów i platform streamingowych. Według informacji portalu Variety wytwórnia Warner Bros. kupiła go, zanim zdążył trafić na aukcję. Osoby, które miały okazję zapoznać się z materiałem, określają go jako połączenie "Moneyball" z "Air". Reprezentanci Warner Bros. odmówili komentarza.

Bryant przez 20 sezonów grał w drużynie Los Angeles Lakers, zdobywając pięć mistrzostw. Karierę sportową zakończył w 2016 roku, miał wówczas 37 lat. Dwa lata później odebrał Oscara za krótkometrażową animację "Droga koszykówko". Mogliśmy zobaczyć go w licznych dokumentach sportowych, m.in. "Ekscentrycy w LA", "Ostatni taniec" czy "Drużyna Odkupienia". W styczniu 2020 roku zginął w katastrofie helikoptera. 

Zobacz zwiastun filmu "Drużyna Odkupienia"


Dokument "Drużyna Odkupienia" trafił na Netflix w październiku 2022 roku. Przypominamy jego zwiastun: 



Dokument, w którym wykorzystano nieznane wcześniej nagrania olimpijskie i materiały zza kulis, o walce amerykańskiej męskiej drużyny koszykarskiej o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku – po szokującej klęsce cztery lata wcześniej w Atenach. Dokument przedstawia fascynującą historię budowania zespołu i zawiera wnikliwe wywiady ze sportowcami i trenerami, takimi jak Dwyane Wade, LeBron James i Mike "Coach K" Krzyzewski, którzy wspominają, jak doszło do tego, że The Redeem Team ustanowił nowy standard amerykańskiej koszykówki.

