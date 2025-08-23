"Moneyball" + "Air" = biografia Kobego Bryanta? Co wiemy o "With the 8th Pick"?

Trwają prace nad filmem opowiadającym o Kobem Bryancie, zmarłym w 2020 roku koszykarzu. Projekt, zatytułowany roboczo "With the 8th Pick", powstaje dla studia Warner Bros.
Filmowa biografia Kobego Bryanta w drodze na ekran. Co wiemy o "With the 8th Pick"?
Scenariusz duetu Alex Sohn
i Gavin Johannsen
przykuł uwagę licznych studiów i platform streamingowych. Według informacji portalu Variety wytwórnia Warner Bros. kupiła go, zanim zdążył trafić na aukcję. Osoby, które miały okazję zapoznać się z materiałem, określają go jako połączenie "Moneyball
" z "Air
". Reprezentanci Warner Bros. odmówili komentarza. Bryant
przez 20 sezonów grał w drużynie Los Angeles Lakers, zdobywając pięć mistrzostw. Karierę sportową zakończył w 2016 roku, miał wówczas 37 lat. Dwa lata później odebrał Oscara za krótkometrażową animację "Droga koszykówko
". Mogliśmy zobaczyć go w licznych dokumentach sportowych, m.in. "Ekscentrycy w LA
", "Ostatni taniec
" czy "Drużyna Odkupienia
". W styczniu 2020 roku zginął w katastrofie helikoptera.
Zobacz zwiastun filmu "Drużyna Odkupienia"
Dokument "Drużyna Odkupienia
" trafił na Netflix w październiku 2022 roku. Przypominamy jego zwiastun:
Dokument, w którym wykorzystano nieznane wcześniej nagrania olimpijskie i materiały zza kulis, o walce amerykańskiej męskiej drużyny koszykarskiej o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku – po szokującej klęsce cztery lata wcześniej w Atenach. Dokument przedstawia fascynującą historię budowania zespołu i zawiera wnikliwe wywiady ze sportowcami i trenerami, takimi jak Dwyane Wade
, LeBron James
i Mike "Coach K" Krzyzewski
, którzy wspominają, jak doszło do tego, że The Redeem Team ustanowił nowy standard amerykańskiej koszykówki.