PLOTKA: Doktor Doom będzie miał niezwykłego sojusznika?

Robert Downey jr zadebiutował jako Doktor Doom w scenie po napisach widowiska "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Jak podaje portal Comic Book Movie, w zbliżającym się widowisku "Avengers: Doomsday" będzie miał niezwykłego poplecznika. O kogo chodzi? 

Doktor Strange sojusznikiem Doktora Dooma?


W ostatnim odcinku podcastu The Hot Mic, Jeff Sneider ujawnił, że w "Avengers: Doomsday" zobaczymy Benedicta Cumberbatcha. Wcieli się on w Najwyższego Czarnoksiężnika, który będzie współpracował z Doktorem Doomem. 

Benedict Cumberbatch w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Przypomnijmy: w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" pojawiła się grana przez Charlize Theron Clea, która zleciła tytułowemu bohaterowi zbadanie inwazji mających miejsce w multiwersum. Jeśli Doom rzeczywiście ma poszukiwać ludzi, którzy powodują inkursje w multiwersum (więcej na ten temat TUTAJ), to wygląda na to, że bohater i złoczyńca mogą mieć wspólny cel. 

Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. Poza Robertem Downeyem jr. w filmie wystąpią też m.in. Paul Rudd (jako Ant-Man), Simu Liu (jako Shang-Chi), Tom Hiddleston (jako Loki), Florence Pugh (Jako Yelena Belova) i Sebastian Stan (jako Zimowy Żołnierz). 

"Doktor Strange w mutiwersum obłędu" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu": 



Zobacz zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"


Widowisko "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" trafiło na ekrany miesiąc temu. W rolach głównych wystąpili Vanessa Kirby (jako Niewidzialna Kobieta), Pedro Pascal (jako Mr. Fantastic), Joseph Quinn (jako Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (jako Stwór). Przypominamy zwiastun: 


