PLOTKA: Doktor Doom będzie miał niezwykłego sojusznika?

Robert Downey jr zadebiutował jako Doktor Doom w scenie po napisach widowiska "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Jak podaje portal Comic Book Movie, w zbliżającym się widowisku "Avengers: Doomsday" będzie miał niezwykłego poplecznika. O kogo chodzi?
Doktor Strange sojusznikiem Doktora Dooma?
W ostatnim odcinku podcastu The Hot Mic, Jeff Sneider ujawnił, że w "Avengers: Doomsday
" zobaczymy Benedicta Cumberbatcha
. Wcieli się on w Najwyższego Czarnoksiężnika, który będzie współpracował z Doktorem Doomem.
Benedict Cumberbatch w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu"
Przypomnijmy: w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu
" pojawiła się grana przez Charlize Theron
Clea, która zleciła tytułowemu bohaterowi zbadanie inwazji mających miejsce w multiwersum. Jeśli Doom rzeczywiście ma poszukiwać ludzi, którzy powodują inkursje w multiwersum (więcej na ten temat TUTAJ
), to wygląda na to, że bohater i złoczyńca mogą mieć wspólny cel.
Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. Poza Robertem Downeyem jr.
w filmie wystąpią też m.in. Paul Rudd
(jako Ant-Man
), Simu Liu
(jako Shang-Chi), Tom Hiddleston
(jako Loki
), Florence Pugh
(Jako Yelena Belova) i Sebastian Stan
(jako Zimowy Żołnierz
).
