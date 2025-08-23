Newsy Seriale "Blade Runner 2099": kiedy premiera w Prime Video?
"Blade Runner 2099": kiedy premiera w Prime Video?

Choć Amazon MGM Studios dało zielone światło na realizację "Blade Runner 2099" w 2022 roku, wciąż nie doczekaliśmy się premiery serialu. Dziś dowiedzieliśmy się, że nowa produkcja ze świata Łowcy androidów" zadebiutuje w serwisie Prime Video w 2026 roku.

"Blade Runner 2099": co wiemy o serialu?



Taką informację przekazała Laura Lancaster, szefowa amerykańskiego działu rozwoju seriali telewizyjnych w Amazon MGM Studios. Niestety, nie podała na razie dokładnej daty premiery.

GettyImages-2183978673.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Twórczynią "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo"). W obsadzie znaleźli się: laureatka Oscara Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby oraz Tom Burke

Nieoficjalnie mówi się, że akcja serialu ma się rozgrywać w Los Angeles 2099 roku. Główna bohaterka Cora jest zmuszona do życia w nieustannym ruchu. Aby uniknąć ścigających ją ludzi, adaptuje się do nowych sytuacji, przyjmując różne tożsamości. Chce zapewnić bezpieczną przyszłość dla swojego brata, dlatego postanawia połączyć siły z łowczynią androidów Olwen. Bohaterki zostają wciągnięte w konspirację, która zagraża istnieniu miasta. 

Za co kochamy "Łowcę androidów"?



